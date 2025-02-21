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События

В Алматы потеплеет до +14°C, но следом начнется снегопад: прогноз погоды на неделю

февраль в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 19:09 Фото: Zakon.kz
Согласно данным РГП "Казгидромет", в течение ближайших семи дней в южной столице существенно потеплеет. Вслед за этим погода резко испортится, начнутся осадки, а столбик термометра поползет вниз. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на последнюю неделю зимы.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в течение недели, с 22 по 28 февраля 2025 года, в городе будет наблюдаться изменчивая погода с резким колебанием температуры воздуха и обильным выпадением осадков. 

"Начало недели ожидается теплым, так как будет происходить вынос теплых воздушных масс из районов передней Азии и Ближнего Востока. В последующем прогнозируется холодное вторжение, с прохождением фронтальных разделов которого выпадут осадки, временами сильные, следом стоит ждать понижения температуры воздуха как в ночные часы, так и в дневные", – объяснил сотрудник Гидрометцентра.

22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +8+10°C.

23 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +10+12°C.

24-25 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +12+14°C.

26 февраля: пасмурно, осадки, днем временами сильные (дождь, снег). Вечером временами туман. Ветер северо-западный 5-10, временами с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0, днем +5+7°C.

27 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +1+3°C.

28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем +1+3°C.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что на территорию страны надвигается серия циклонов. 

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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