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События

Главу МИД Азербайджана принял Токаев

глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 15:00 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, прибывшего в Астану с официальным визитом. Об этом 11 марта 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя гостя, Касым-Жомарт Токаев отметил значимость данной встречи для дальнейшего укрепления многогранных межгосударственных связей.

"Ваш визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего продвижения нашего сотрудничества с братским Азербайджаном. Отношения с Азербайджаном для нас имеют очень важное значение. Мы рассматриваем Вашу страну в качестве надежного стратегического партнера и союзника", – подчеркнул президент.

В свою очередь министр иностранных дел Азербайджана выразил благодарность за традиционно теплый прием и подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений.

Пользуясь случаем, Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне от имени президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.

Новость дополняется...

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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