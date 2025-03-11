Резкое тепло до +23°С придет в Казахстан: во всех областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 12-18 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. 13-18 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 2-7, на востоке областей 10 мороза до 2 мороза-3 тепла, днем от 2 мороза-3 тепла до 5-10 тепла.

В Костанайской области ожидаются днем на севере, западе, востоке области осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На севере, западе, юге области туман. Ветер южный днем севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с. 13-18 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 2-7, на востоке областей 10 мороза до 2 мороза-3 тепла, днем от 2 мороза-3 тепла до 5-10 тепла.

В Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 12-19 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 2 мороза-3 тепла до 2-7 тепла, днем от 10-15 до 17-22 тепла, на севере, в горных районах области ночью от 0-5 мороза до 3 мороза-2 тепла, днем от 0-5 тепла до 6-11 тепла.

Ночью на западе, севере, востоке области Абай ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, ночью на востоке, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидаются снег, метель. 15-20 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 10-20 мороза до 5 мороза-2 тепла, днем от 0-5 мороза до 3-8 тепла.

В центре, горных районах области Жетысу ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман. 12-19 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 3-8 мороза, на юге области 0 градусов до 0-5 тепла, днем от 2-7 до 10-15 тепла, на севере, в горных районах области ночью от 11-16 мороза до 3 мороза-2 тепла, днем от 0-5 мороза до 0-5 тепла.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем на востоке, юге области снег. На востоке, юге области метель. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются снег, метель. 15-20 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 10-20 мороза до 5 мороза-2 тепла, днем от 0-5 мороза до 3-8 тепла.

12-19 марта в Туркестанской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 3-8 тепла, на севере, в горных районах 0 градусов до 5-10 тепла, днем от 15-20 тепла, на севере, в горных районах области 10 тепла, до 18-23 тепла.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ожидается туман. 13-18 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 4 мороза-1 тепла до 2-7 тепла, днем от 2-7, на юге области 10 тепла до 8-13 тепла.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Конаеве ночью и утром временами ожидается слабый туман. 12-19 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 2 мороза-3 тепла до 0-5 тепла, днем от 3-8 до 10-15 тепла, на севере, в горных районах области ночью от 6-11 мороза до 3 мороза-2 тепла, днем от 0-5 мороза до 0-5 тепла.

В Алматы ночью и утром временами ожидается слабый туман.



Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. В Караганде ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на северо-западе Мангистауской области ожидается туман.12-17 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0-5 тепла до 5-10 тепла, днем от 5-10 тепла до 15-20 тепла.

В Астане ожидается ночью и утром туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. 13-18 марта в области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 2-7, на востоке области 10 мороза до 2 мороза-3 тепла, днем от 2 мороза-3 тепла до 5-10 тепла.

В области Улытау ожидаются туман, гололед. В Жезказгане ожидаются туман, гололед.

12-18 марта в Кызылординской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0-5 мороза до 2-7 тепла, днем от 7-12, на юге области 15 тепла до 15-20 тепла.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 12 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

