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События

Более 3 тысяч человек приняли участие в забеге ко Дню единства

забег, Астана, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 11:00 Фото: gov.kz
1 мая в День единства народа Казахстана в столице прошел республиканский забег "Бірлік жүгірісі–2025", приуроченный к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

Под девизом "30 лет единства – 30 лет Ассамблее" на старт вышли более 3000 человек.

Маршрут забега пролегал от территории ЭКСПО до монумента "Байтерек" и обратно по улицам Туркестан и Акмешит. Участие приняли жители разных возрастов и национальностей – от профессиональных спортсменов до любителей активного образа жизни.

Фото: gov.kz

В этот же день вместе с бегунами Астаны на старт вышли и участники из других регионов: забег одновременно прошел в 20 областях страны.

Главная цель – подчеркнуть значимость единства, дружбы и здорового образа жизни.

"Спорт объединяет. Сегодня я бежал рядом с людьми разных национальностей и возрастов — это и есть настоящая дружба народов", – поделился впечатлениями один из участников марафона.

Фото: gov.kz

Забег прошел сразу на нескольких дистанциях, чтобы каждый мог выбрать подходящий формат участия.

Фото: gov.kz

Для самых юных и участников с особыми потребностями был организован детский и инклюзивный забеги на 1 км. Любители скандинавской ходьбы преодолели 5 км, столько же составляла дистанция массового забега поддержки. Более опытные бегуны вышли на сертифицированные трассы длиной 10 и 21,1 км, где участников распределили по возрастным категориям. Особое внимание привлекла командная эстафета на 30 км (6×5 км) – по правилам в каждой команде обязательно участвовала как минимум одна женщина.

По завершении мероприятия гостей ждал розыгрыш призов.

Фото: gov.kz

Участники не только преодолели дистанцию, но и поддержали акцию "Таза Қазақстан", собрав весь мусор после спортивного мероприятия.

Забег стал частью обширной программы ко Дню единства. По всей столице проходят десятки мероприятий: от выставок и викторин до концертов и спортивных соревнований.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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