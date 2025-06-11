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События

Аэропорт Усть-Каменогорска оказался в центре ценового скандала

Аэропорт Усть-Каменогорска, скандал, АЗРК, цены, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:18 Фото: airport-uk.kz
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Восточно-Казахстанской области начал расследование в отношении АО "Аэропорт Усть-Каменогорск", сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, опубликованного 11 июня 2025 года, основанием для этого послужили результаты внепланового анализа состояния конкуренции на товарном рынке розничной реализации авиатоплива за период 2022-2024 годов и январь 2025 года на территории области.

Так, в действиях АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного подпунктом 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса – в части установления и поддержания монопольно высоких (низких) цен.

"В целях получения объективных данных, подтверждающих или опровергающих наличие нарушений, начата процедура расследования", – уточнили специалисты.

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В конце мая казахстанцам в пресс-службе Министерства транспорта рассказали, на какой стадии находится реконструкция аэропорта и строительство моста в Павлодаре.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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