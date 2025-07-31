Появились подробности по строительству АЭС в Казахстане

Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии:

"По вендору

Методом открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий с посещением производственных объектов компаний. По результатам проведённой работы в "шорт-лист" потенциальных вендоров вошли "Росатом" (РФ), "China National Nuclear Corporation" (КНР), "Électricité de France" (Франция) и "Korea Hydro & Nuclear Power" (Ю. Корея).

На основе разработанной Агентством Республики Казахстан по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" с участием французской инжиниринговой компании "Assystem" методологии, проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и др.

Итоги проведённого анализа были рассмотрены на различных межведомственных площадках, по результатам которых компания "Росатом" признана лидером международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. На втором месте оказалось предложение компании "China National Nuclear Corporation", на третьем расположились "Électricité de France" и "Korea Hydro & Nuclear Power".

Вместе с тем, для строительства второй АЭС приоритетным партнером рассматривается китайская компания "China National Nuclear Corporation". В настоящее время ведутся соответствующие переговоры на уровне государственных органов и компаний.

По строительству третьей АЭС ведутся обсуждения с потенциальными вендорами, включая "China National Nuclear Corporation", как по реактору большой мощности, так и по реакторам малой и средней мощности.

По месту расположения

Постановлением Правительства Республики Казахстан №1137 "О районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" от 30 декабря 2024 года принято решение о районе строительства АЭС – Жамбылский район Алматинской области. В данном районе планируется начать инженерно-изыскательские работы для определения площадки строительства АЭС.

В дополнение к уже определенному району рассматриваются и другие регионы страны для строительства второй АЭС. На данный момент работы по этим направлениям находятся на предварительной стадии, ведутся консультации по оценке возможных вариантов размещения. Окончательные решения будут приниматься в соответствии с законодательством с учётом энергетического баланса и инфраструктурной готовности выбранных регионов".

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