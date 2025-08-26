#АЭС в Казахстане
События

В Алматы продолжат отключать холодную воду в разных районах

кран, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 10:50 Фото: pixabay
В городе Алматы продолжаются отключения холодной воды в рамках работ по реконструкции водопроводных сетей и объектов водоподготовки, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы Су", 27 августа 2025 года с 09:00 до 17:00 на период подключения к сети нового водопровода подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и административные здания в Бостандыкском районе, расположенные в контуре следующих улиц: улица Тимирязева – улица Сыпатаева – улица Ауэзова – проспект Абая, территория КЦДС "Атакент".

Также в период проведения работ ожидается снижение давления воды по улице Ауэзова.

28 августа с 09:00 до 20:00 будут проведены технологические работы в рамках строительства новой фильтровальной станции. В этот период временная подача воды будет приостановлена в микрорайонах Акжар (зона влияния фильтровальной станции Аксай), Тастыбулак, Таужолы.


"Алматы Су" приносит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к введенным ограничениям в связи с необходимостью проведения технических работ", – обратились к алматинцам.

Сегодня, 26 августа, воду отключили в жилых домах и административных зданиях в Ауэзовском, Бостандыкском и Наурызбайском районах.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
