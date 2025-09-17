В Кыргызстане объяснили задержание крупного казахстанского бизнесмена

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана опубликовал заявление в связи с появившимся в социальных сетях обращением супруги задержанного бизнесмена из Казахстана Алмаза Зарипова, сообщает Zakon.kz.

Женщина несколько дней назад записала видеообращение к президенту Казахстана, утверждая, что задержание ее мужа является "незаконным". Также, по ее словам, фабрикуется дело 13-летней давности. "Люди вымогают с нас 2,5 млн долларов, одновременно осуществляя рейдерский захват нашего завода", – добавила она.

Уже сегодня, 17 сентября 2025 года, на это заявление отреагировали в ГКНБ, уточнив, что "комитет считает необходимым довести до общественности объективную информацию, касающуюся расследования данного уголовного дела".

Так, по информации ведомства, на основании заявления гражданина Кыргызстана было возбуждено уголовное дело по факту присвоения принадлежащих ему денежных средств гражданином Казахстана "З.А." в размере 2,5 миллиона долларов.

"В ходе следствия данный факт нашел свое подтверждение, гражданин Казахстана "З.А." был задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия". Пресс-служба ГКНБ Кыргызстана

Также отмечено, что расследование данного уголовного дела проводится в полном соответствии с действующим законодательством Кыргызстана.

"Следует отметить, что обвиняемый "З.А." полностью признал свою вину и начал возмещение причиненного ущерба, в связи с чем следствием рассматривается вопрос изменения в отношении последнего меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Следствие по данному уголовному делу продолжается". Пресс-служба ГКНБ Кыргызстана

Согласно данным из открытых источников, Алмаз Зарипов занимает должность руководителя предприятий "Аграрный сервис" и Казахстанской продовольственной компании KAZBRAND.

13 сентября 2025 года стало известно, что в пригороде Алматы задержали гражданина Кыргызстана, находящегося в межгосударственном розыске. Он подозревается в убийстве, совершенном в ходе криминальной разборки в 2008 году. По данным МВД Кыргызстана, задержанный являлся активным членом ОПГ "Камчыбека Кольбаева".