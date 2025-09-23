#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
545.01
642.84
6.52
События

Токаев и Макрон провели встречу в Нью-Йорке

Токаев провел встречу с президентом Франции , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 02:08 Фото: Акорда
В США Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Франции, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, президент Казахстана обсудил с Эмманюэлем Макроном состояние двустороннего сотрудничества.

"Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе", – подчеркнул Токаев.

Фото: Акорда

Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении. Плодотворно развиваются культурно-гуманитарные связи.

"Президенты Казахстана и Франции также "сверили часы" по актуальным геополитическим вопросам", – говорится в сообщении.

Ранее Токаев пригласил князя Монако посетить Казахстан с официальным визитом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Эксперт рассказал, какие продукты помогут победить анемию
01:50, 24 сентября 2025
Эксперт рассказал, какие продукты помогут победить анемию
Интервью Аллы Пугачевой стало поводом для судебного иска в Москве
01:07, 24 сентября 2025
Интервью Аллы Пугачевой стало поводом для судебного иска в Москве
Выступление Токаева на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН – полный текст
00:53, 24 сентября 2025
Выступление Токаева на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН – полный текст
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: