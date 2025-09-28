МЧС Казахстана отмечает 30-летие

Фото: МЧС РК

28 сентября 2025 года Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан отмечает 30 лет со дня основания, сообщает Zakon.kz.

Министерство опубликовало пост, где рассказало о своих принципах и миссии. "На протяжении трех десятилетий главной и неизменной миссией ведомства остается спасение жизни. Наши сотрудники ежедневно подвергают себя риску, идя "в огонь и воду" ради самой высокой цели. За эти годы удалось сохранить жизни и здоровье тысячам граждан – от детей и пожилых людей до домашних питомцев. Для нас каждая жизнь бесценна", – написала пресс-служба МЧС. МЧС объединяет специалистов разных профилей – пожарных, спасателей, водолазов, кинологов, инспекторов, медиков и летчиков. "Мы – единая команда, объединенная общей целью обеспечения безопасности. 30 лет – это не просто дата. Это символ стойкости, силы и надежды для всей страны", – заключили в ведомстве. Материал по теме "Спасибо, что не допустили беды": алматинцы поблагодарили пожарных за работу в горах Новости спасения жизней сотрудниками МЧС читайте в разделе Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: