МЧС Казахстана отмечает 30-летие
Фото: МЧС РК
28 сентября 2025 года Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан отмечает 30 лет со дня основания, сообщает Zakon.kz.
Министерство опубликовало пост, где рассказало о своих принципах и миссии.
"На протяжении трех десятилетий главной и неизменной миссией ведомства остается спасение жизни. Наши сотрудники ежедневно подвергают себя риску, идя "в огонь и воду" ради самой высокой цели. За эти годы удалось сохранить жизни и здоровье тысячам граждан – от детей и пожилых людей до домашних питомцев. Для нас каждая жизнь бесценна", – написала пресс-служба МЧС.
МЧС объединяет специалистов разных профилей – пожарных, спасателей, водолазов, кинологов, инспекторов, медиков и летчиков.
"Мы – единая команда, объединенная общей целью обеспечения безопасности. 30 лет – это не просто дата. Это символ стойкости, силы и надежды для всей страны", – заключили в ведомстве.
