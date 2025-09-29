#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
События

Криптоотмыв на 224 млн долларов накрыли в Казахстане

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 15:58 Фото: unsplash
Сотрудниками Агентства Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) проводится системная работа по противодействию легализации преступных доходов, в том числе с использованием цифровой валюты, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным пресс-службы агентства, в ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник "RAKS exchange", предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

"Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов".Пресс-служба АФМ РК

В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4000 криптовалютных кошельков, установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.

"В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге)".Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:

  • удалены аккаунты в социальных сетях;
  • приостановлена работа клиентской поддержки;
  • на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.
"Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса. Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам".Пресс-служба АФМ РК

25 сентября 2025 года в АФМ раскрыли детали дела финансовой пирамиды "Амир Капитал". Подробности – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Задержан владелец сети "Актив Ломбард" Сергей Койнов: АФМ раскрыло подробности
15:44, 18 сентября 2025
Задержан владелец сети "Актив Ломбард" Сергей Койнов: АФМ раскрыло подробности
Фиктивная стоматология за 200 млрд тенге из ЕНПФ: глава АФМ сообщил Токаеву о масштабной схеме
15:19, 09 сентября 2025
Фиктивная стоматология за 200 млрд тенге из ЕНПФ: глава АФМ сообщил Токаеву о масштабной схеме
Задержания прошли в трех регионах Казахстана: в МВД назвали причину
09:33, 09 сентября 2025
Задержания прошли в трех регионах Казахстана: в МВД назвали причину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: