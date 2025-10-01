#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
События

Жулдыз Сулейменову лишили депутатских полномочий

сулейменова, депутат, министр, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:25 Фото: wikimedia
В Мажилисе 1 октября 2025 года на пленарном заседании палаты прекращены депутатские полномочия Жулдыз Сулейменовой, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее она была назначена министром просвещения Казахстана.

"ЦИК постановляет, что в связи с подачей заявления вступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Жулдыз Сулейменовой", – сказал член ЦИК Азамат Айманакумов.

В свою очередь, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил экс-депутата за проделанную работу.

"От имени всех депутатов выражаю благодарность за активную совместную работу в стенах Мажилиса. Желаю удачи на новой должности", – пожелал Кошанов.

Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения 29 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Акорда сделала заявление о последних кадровых перестановках
09:44, 29 сентября 2025
Акорда сделала заявление о последних кадровых перестановках
Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения
09:41, 29 сентября 2025
Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения
Токаев назначил Жаслана Мадиева на новую должность
09:34, 29 сентября 2025
Токаев назначил Жаслана Мадиева на новую должность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: