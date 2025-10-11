"Таза Қазақстан": В области Абай высажено 5 тысяч саженцев деревьев

Жители области Абай активно приняли участие во всеобщей экологической акции, проводимой в рамках национальной программы "Таза Қазақстан", инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

В мероприятиях по благоустройству приняли участие около 15 тысяч человек из 10 районов и 2 городов региона. В результате было очищено 300 гектаров территории, собрано 1000 тонн мусора и высажено 5 тысяч деревьев.

В Семее прошел масштабный общегородской субботник, в ходе которого в областном центре было высажено 1000 деревьев.

В первую очередь посадка сосен прошла в новом парке, строящемся в микрорайоне Карагайлы. В акции приняли участие аким области Берик Уали.

Фото: акимат области Абай

Также озеленительные работы были проведены вдоль дороги, ведущей к аэропорту, где высадили еще 300 деревьев. В мероприятии приняли участие около 100 сотрудников акимата и государственных учреждений Семея.

В рамках программы "Таза Қазақстан" в регионе системно реализуются экологические инициативы. Для области утвержден региональный план, включающий 44 мероприятия.

В ходе двухмесячника санитарно-экологических работ в этом году участвовали более 227 тысяч человек, 10 275 организаций и 4 114 единиц техники. Было вывезено 39,3 тысячи тонн бытовых отходов. 27 сентября во всех населенных пунктах области прошел экологический субботник, в котором участвовали 10 тысяч жителей и около 500 организаций. По итогам акции на полигоны вывезено 1 050 тонн мусора.

С 2022 по 2024 годы в области Абай высажено более 213 тысяч деревьев. Только с начала текущего года высажено свыше 57 тысяч зеленых насаждений. В рамках программы продолжается системная работа по формированию экологической культуры и охране природы.