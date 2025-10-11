#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
События

"Таза Қазақстан": В области Абай высажено 5 тысяч саженцев деревьев

саженцы, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 14:43 Фото: акимат области Абай
Жители области Абай активно приняли участие во всеобщей экологической акции, проводимой в рамках национальной программы "Таза Қазақстан", инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

В мероприятиях по благоустройству приняли участие около 15 тысяч человек из 10 районов и 2 городов региона. В результате было очищено 300 гектаров территории, собрано 1000 тонн мусора и высажено 5 тысяч деревьев.

В Семее прошел масштабный общегородской субботник, в ходе которого в областном центре было высажено 1000 деревьев.

В первую очередь посадка сосен прошла в новом парке, строящемся в микрорайоне Карагайлы. В акции приняли участие аким области Берик Уали.

Фото: акимат области Абай

Также озеленительные работы были проведены вдоль дороги, ведущей к аэропорту, где высадили еще 300 деревьев. В мероприятии приняли участие около 100 сотрудников акимата и государственных учреждений Семея.

Фото: акимат области Абай

В рамках программы "Таза Қазақстан" в регионе системно реализуются экологические инициативы. Для области утвержден региональный план, включающий 44 мероприятия.

Фото: акимат области Абай

В ходе двухмесячника санитарно-экологических работ в этом году участвовали более 227 тысяч человек, 10 275 организаций и 4 114 единиц техники. Было вывезено 39,3 тысячи тонн бытовых отходов. 27 сентября во всех населенных пунктах области прошел экологический субботник, в котором участвовали 10 тысяч жителей и около 500 организаций. По итогам акции на полигоны вывезено 1 050 тонн мусора.

Фото: акимат области Абай

С 2022 по 2024 годы в области Абай высажено более 213 тысяч деревьев. Только с начала текущего года высажено свыше 57 тысяч зеленых насаждений. В рамках программы продолжается системная работа по формированию экологической культуры и охране природы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Единение в труде: как "Таза Қазақстан" помогает улучшить жизнь в области Абай
12:19, 25 сентября 2024
Единение в труде: как "Таза Қазақстан" помогает улучшить жизнь в области Абай
Картины из мусора, соревнования невест – акция "Таза Қазақстан" проходит в Жамбылской области
11:48, 10 июня 2024
Картины из мусора, соревнования невест – акция "Таза Қазақстан" проходит в Жамбылской области
"Таза Қазақстан": серия экологических мероприятий прошла в Костанайской области
17:48, 16 июля 2024
"Таза Қазақстан": серия экологических мероприятий прошла в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: