29-летний алматинец стал заместителем акима района города

В Алматы назначили заместителя акима Наурызбайского района города, сообщает Zakon.kz.

Им стал Мирас Зейнолдин. Он будет отвечать за вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Мирас Оспанович Зейнолдин родился в 1996 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию архитектуры и строительства по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Имеет степень магистра по специальности "Юриспруденция" Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2018 году в аппарате акима Алатауского района в отделе коммунального хозяйства. В дальнейшем занимал различные ответственные должности в акиматах Алатауского района и города Алматы.

С 13 октября 2025 года исполнял обязанности заместителя акима Наурызбайского района.

20 октября 2025 года стало известно о назначении нового руководителя Управления культуры города Алматы