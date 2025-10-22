В Мангистауской области открыли одиннадцатую школу по национальному проекту "Келешек мектептері"

Сегодня, 22 октября 2025 года, в преддверии Дня Республики в жилом массиве Айракты Мунайлинского района Мангистауской области состоялось торжественное открытие новой общеобразовательной школы №21, сообщает Zakon.kz.

Школа построена в рамках национального проекта, который реализуется по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева "Келешек мектептері". Это одиннадцатая школа, введенная в эксплуатацию по данной программе в Мангистауской области.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Новое учебное заведение рассчитано на 900 учеников. В церемонии открытия принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который поздравил педагогов, родителей и учащихся с важным событием в жизни населенного пункта.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

"Реализуемый по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева национальный проект "Келешек мектептері" – это важный шаг, направленный на повышение качества образования в стране. Открытие современных школ позволяет сократить разрыв между городом и селом, создать все условия для раскрытия потенциала детей и формирования конкурентоспособного поколения. Сегодняшнее открытие школы – большая радость для жителей Мунайлинского района и значимый вклад в социальное развитие региона", – отметил глава области.

Современная школа, общая площадь которой превышает 9 тысяч квадратных метров, включает 45 учебных кабинетов, среди которых кабинеты дизайна и технологий, культуры питания, визуального искусства, домашней культуры, робототехники, STEM и музыки. Учебное заведение оснащено всем необходимым для всестороннего развития учеников и раскрытия их творческого потенциала.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены сенсорная комната, кабинет поддержки инклюзивного образования и специальный лифт.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Для обеспечения безопасности здание полностью оснащено системой видеонаблюдения, а на прилегающей территории оборудованы игровые и спортивные площадки.

Ранее в регионе в рамках национального проекта "Келешек мектептері" уже были открыты 10 школ, рассчитанных более чем на 9 тысяч детей. До конца текущего года в Актау и Жанаозене планируется ввести в эксплуатацию еще две новые школы.