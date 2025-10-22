Обращение жителей будет учтено: проект расширения школы №20 в Алматы решено пересмотреть

Замакима города Алматы Бейбут Шаханов заявил о том, что, несмотря на вопросы по поводу изъятия земельных участков, проект расширения школы №20 в Турксибском районе будет реализован, поскольку решение проблемы перегруженности учебного заведения остается приоритетным, сообщает Zakon.kz.

В ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций он отметил, что школа №20, построенная в 1953 году, рассчитана на 720 учеников, однако сегодня в ней обучаются около 1200 детей.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Учебное заведение остро нуждается в дополнительных помещениях, работает в две смены, что создает неудобства для учащихся и увеличивает нагрузку на педагогов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В спортивном зале одновременно занимаются до 3-4 классов, а столовая на 80 мест не справляется с потоком учеников.

"С учетом обращений жителей прилегающих домов, мы пересматриваем проектное решение. Сейчас разрабатывается план строительства новой пятиэтажной школы на 1200 мест, включая спортивные и игровые площадки. Это позволит сократить объем изымаемых земельных участков. Однако важно понимать: город развивается, и расширение социальной инфраструктуры – необходимая и неизбежная мера", – отметил Бейбут Шаханов.