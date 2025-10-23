Оповещение о землетрясении в Алматы: обращение казахстанских сейсмологов

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовал дополнение к ранее распространенному объяснению, почему алматинцам пришла рассылка о землетрясении, сообщает Zakon.kz.

В центре напомнили, что сегодня, 23 октября, в 12:20 по времени Астаны сеть сейсмических станций сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение. Эпицентр расположен в 136 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

"И, хотя событие не представляет для нас никакой опасности, и даже сведений о его ощутимости не поступало, многие граждане могли получить о нем сообщение. Прежде всего, хотим уверить жителей и гостей города, что повода для паники нет. Данное событие является рядовым и произошло в рамках стандартного для нашего региона сейсморежима. Оповещение же пришло потому, что система АСРО (Автоматизированная система раннего оповещения – Прим. ред.) все еще находится в процессе доработки и пока проходит стадии точной настройки. В настоящее время специалисты выясняют причину, по которой сработало оповещение", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что продолжается работа по интеграции оборудования Национального центра сейсмологических наблюдений с системой массового оповещения MassAlert.

"Ведется калибровка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы повысить точность и своевременность уведомлений. Повторимся, никакой угрозы для инфраструктуры и населения данное землетрясение не представляет", – резюмировали в центре.

В 12:21 алматинцы получили на телефоны уведомление о землетрясении. Оказалось, что оно произошло в Кыргызстане. В МЧС заявили, что уведомления были не ошибкой, а частью работы системы в тестово-боевом режиме.