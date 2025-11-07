Трамп показал Токаеву строительство в Белом доме
Фото: Акорда
Президенты Казахстана и США осмотрели строительство нового бального зала, сообщает Zakon.kz.
Как передает Акорда, после официальной части встречи Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев продолжили беседу в неформальной обстановке.
Фото: Акорда
С крыльца Белого дома лидеры двух стран осмотрели строительство нового бального зала.
Фото: Акорда
Ранее Трамп распорядился провести масштабный ремонт исторической ванной комнаты Линкольна. В начале ноября он поделился результатом в Truth Social.
