"В военкомат забирают": в Алматы прокомментировали задержание молодых парней на улице

В Алматы на видео сняли потасовку около микроавтобуса с молодыми парнями. Оказалось, что герои кадра – парни призывного возраста и военнослужащие, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах сопротивляющихся парней удерживают около микроавтобуса. На вопрос женщины, снявшей видео, ответили: "В военкомат забирают". Когда она возмутилась, почему это делают насильно, ей ответили: "Армия, армия...". В итоге парней отпустили, автобус уехал.

"Мальчишки шли по улице, они их в машину начали затаскивать..." – прокомментировала автор видео.

В описании к видео указано, что инцидент произошел на пересечении улиц Маргулана и Момышулы.

"Неизвестные в гражданской одежде пытались силой посадить нескольких молодых людей в автомобиль. По словам свидетельницы, мужчины без опознавательных знаков остановили проходивших по улице парней и называли причиной "военкомат". После того как их начали снимать на видео, молодых людей отпустили и быстро уехали", – указано в публикации.

Ситуацию объяснили в пресс-службе Алматинского гарнизона.

"17 ноября т.г. военнослужащие Управлений по делам обороны Ауэзовского и Наурызбайского районов Алматы совместно с представителями местных исполнительных органов провели мероприятие по проверке документов граждан призывного возраста на пересечении улиц Маргуланова – Садуакасова. В ходе проверки установлено, что все остановленные молодые люди являются студентами очной формы обучения и имеют право на отсрочку от призыва. После подтверждения их статуса они были отпущены на месте. Доставка в городской сборный пункт не осуществлялась", – говорится в комментарии.

В сентябре 2025 года заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК, комментируя случаи задержания призывников на улицах, заявил, что это нарушение конституционных прав человека.