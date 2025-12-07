#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
504.49
587.73
6.57
События

На одной из остановок Актау обнаружили труп мужчины

скорая помощь, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 12:25 Фото: Zakon.kz
Утром 7 декабря 2025 года в 9-м микрорайоне обнаружили тело мужчины без признаков жизни, сообщает Zakon.kz.

Умершего обнаружил случайный прохожий. Рядом с телом находился мобильный телефон. Прохожий позвонил по первому номеру в контактах, который оказался номером внука мужчины, пишет Lada.

Как пишет издание, родственники прибыли на место и вызвали бригаду скорой помощи.

"Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось – была констатирована биологическая смерть. На место происшествия прибыли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств", – говорится в тексте.

Родные рассказали журналистам, что мужчина вышел утром в аптеку. Он долгое время страдал высоким давлением и проблемами с сердцем. Это и могло явиться причиной смерти, считают родственники. Известно, что мужчине месяц назад исполнилось 64 года. 

В начале недели в одном из прибрежных кафе Актау было найдено тело повешенного мужчины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Труп мужчины обнаружили в центре Актау
21:11, 15 ноября 2023
Труп мужчины обнаружили в центре Актау
Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау
20:22, 07 января 2025
Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау
Тело еще одного горняка обнаружили на шахте Костенко
17:55, 29 октября 2023
Тело еще одного горняка обнаружили на шахте Костенко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: