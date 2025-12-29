Гражданина России, причастного к январским событиям 2022 года, экстрадировали в Казахстан
В Казахстан из Грузии экстрадировали гражданина России, причастного к январским событиям 2022 года, при содействии Генеральной прокуратуры, Интерпола и Министерства иностранных дел (МИД), сообщает Zakon.kz.
Так, по данным ведомства, его подозревают в том, что в январе 2022 года в Алматы он принимал активное участие в массовых беспорядках, похищениях граждан, насильственном завладении их имуществом.
"Фигурант более трех лет скрывался от правосудия и находился в международном розыске".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Уже в сентябре 2025 года он был задержан в Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
Известно, что за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества.
27 декабря из Грузии экстрадировали в Казахстан экстрадировали еще одного человека. Его подозревают в неуплате налогов на сумму около 1,3 млрд тенге.
