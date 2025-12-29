#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.6
594.27
6.48
События

Гражданина России, причастного к январским событиям 2022 года, экстрадировали в Казахстан

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:01 Фото: pexels
В Казахстан из Грузии экстрадировали гражданина России, причастного к январским событиям 2022 года, при содействии Генеральной прокуратуры, Интерпола и Министерства иностранных дел (МИД), сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, его подозревают в том, что в январе 2022 года в Алматы он принимал активное участие в массовых беспорядках, похищениях граждан, насильственном завладении их имуществом.

"Фигурант более трех лет скрывался от правосудия и находился в международном розыске".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Уже в сентябре 2025 года он был задержан в Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Известно, что за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества.

27 декабря из Грузии экстрадировали в Казахстан экстрадировали еще одного человека. Его подозревают в неуплате налогов на сумму около 1,3 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Грузия передала Казахстану подозреваемого в коррупции
12:47, 19 января 2024
Грузия передала Казахстану подозреваемого в коррупции
Осуждены бывшие сотрудники полиции за пытки в ходе январских событий
18:32, 18 марта 2024
Осуждены бывшие сотрудники полиции за пытки в ходе январских событий
Из Германии в Казахстан экстрадировали предполагаемую мошенницу
12:22, 18 ноября 2023
Из Германии в Казахстан экстрадировали предполагаемую мошенницу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: