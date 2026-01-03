#Казахстан в сравнении
События

Президент подписал дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Казахстана

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 11:31 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал дополнения в два кодекса Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 января 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан".

Новость дополняется...

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
