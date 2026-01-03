Президент подписал дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Казахстана
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал дополнения в два кодекса Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 3 января 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан".
Новость дополняется...
