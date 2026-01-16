#Казахстан в сравнении
События

Избил отца-инвалида до смерти: вынесен приговор оскандалившемуся казахстанцу

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 12:04 Фото: Zakon.kz
В Жетысайском районном суде Туркестанской области 16 января 2026 года огласили приговор 41-летнему Алмасу Садакбаеву из села Коссейит, жестоко избивавшему пожилого отца, который впоследствии умер, сообщает Zakon.kz.

Суд признал его виновным по статьям "Истязание" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Сам обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 5 годам лишения, пишет Otyrar.

Скандальные видео, на которых мужчина избивал до крови своего отца-инвалида, осенью прошлого года распространились в социальных сетях и вызвали широкий общественный резонанс. Как выяснилось, мужчина систематически подвергал отца насилию. По данным следствия, он разозлился из-за того, что тот не мог самостоятельно ходить в туалет, и применил к нему силу. Жестокие действия тайно сняли соседи и позже опубликовали в интернете, уже после смерти пенсионера.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
