Казахстанка экстрадирована из Грузии
Из распространенного в пятницу релиза следует, что:
"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства Казахстана в Грузии из данной страны экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.
Подозреваемая в Астане возглавляла структуру финансовой пирамиды "World Busines Consulting", сетью подразделений которой в 2018-2022 годах в различных регионах Казахстана было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения гражданами высокой прибыли.
Ряд соучастников названной криминальной организации уже осуждены к реальному лишению свободы.
После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.
В ноябре 2025 года она была задержана в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества".
