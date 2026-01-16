Казахстанка экстрадирована из Грузии

Казахстанка, разыскиваемая за руководство финансовой пирамидой, экстрадирована из Грузии. Об этом 16 января 2026 года заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ШП) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в пятницу релиза следует, что:

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства Казахстана в Грузии из данной страны экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

Подозреваемая в Астане возглавляла структуру финансовой пирамиды "World Busines Consulting", сетью подразделений которой в 2018-2022 годах в различных регионах Казахстана было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения гражданами высокой прибыли.

Ряд соучастников названной криминальной организации уже осуждены к реальному лишению свободы.

После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В ноябре 2025 года она была задержана в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества".

