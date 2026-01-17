#Казахстан в сравнении
События

Каныш Абубакиров назначен начальником Генштаба ВС РК

Каныш Абубакиров, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 12:45 Фото: gov.kz
17 января 2026 года Каныш Абубакиров назначен первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РК, сообщает Zakon.kz.

Об назначении сообщили в пресс-службе Акорды.

"Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Каныш Абубакиров с января 2024 года занимал должность замминистра обороны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 12:45
Президент поставил перед министром обороны конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии Казахстана

Ранее в Казахстане обновили правила призыва на воинскую службу.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
