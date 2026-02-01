#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.02
597.27
6.59
События

Две груженые цистерны сошли с рельсов в Талдыкоргане

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 10:16 Фото: pixabay
Пять груженых цистерн самопроизвольно пришли в движение на частном подъездном пути в районе станции Талдыкорган, сообщает Zakon.kz.

На частном подъездном пути ТОО Bars Build в районе станции Талдыкорган самопроизвольно пришла в движение группа из пяти груженых цистерн, стоявших на соединительном пути №215.

При наезде на тупиковую призму предохранительного пути №214 сошли два вагона. Пострадавших нет, утечки груза не выявлено, сообщили в КТЖ.

На месте работали силы ДЧС – 25 человек и 7 единиц техники. Перегон Талдыкорган – Карабулак закрыт для движения, задержан поезд №3604. Проводятся восстановительные работы.

Инцидент произошел на частных подъездных путях, не входящих в зону ответственности АО "НК КТЖ", отметили в компании. Причины происшествия устанавливает специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что у военнослужащих и их семей появилась льгота на бесплатный проезд железнодорожным транспортом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Две цистерны с пропаном опрокинулись в Талдыкоргане
00:11, 01 февраля 2026
Две цистерны с пропаном опрокинулись в Талдыкоргане
В Астане серная кислота вылилась из цистерны грузового поезда из России
17:56, 10 сентября 2024
В Астане серная кислота вылилась из цистерны грузового поезда из России
Подземная цистерна взорвалась на заправочной станции в Актюбинской области
22:12, 11 апреля 2024
Подземная цистерна взорвалась на заправочной станции в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
UFC 325: Александр Волкановски победил Диего Лопеса в Австралии
10:21, Сегодня
UFC 325: Александр Волкановски победил Диего Лопеса в Австралии
Казахстанский хоккеист помог своему клубу победить в канадской лиге
09:58, Сегодня
Казахстанский хоккеист помог своему клубу победить в канадской лиге
Команда казахстанского хоккеиста потерпела сенсационное поражение в WHL
09:37, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста потерпела сенсационное поражение в WHL
В России рассказывают занимательные истории об отце Елены Рыбакиной
09:15, Сегодня
В России рассказывают занимательные истории об отце Елены Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: