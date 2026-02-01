Две груженые цистерны сошли с рельсов в Талдыкоргане

Пять груженых цистерн самопроизвольно пришли в движение на частном подъездном пути в районе станции Талдыкорган, сообщает Zakon.kz.

На частном подъездном пути ТОО Bars Build в районе станции Талдыкорган самопроизвольно пришла в движение группа из пяти груженых цистерн, стоявших на соединительном пути №215.

При наезде на тупиковую призму предохранительного пути №214 сошли два вагона. Пострадавших нет, утечки груза не выявлено, сообщили в КТЖ.

На месте работали силы ДЧС – 25 человек и 7 единиц техники. Перегон Талдыкорган – Карабулак закрыт для движения, задержан поезд №3604. Проводятся восстановительные работы.

Инцидент произошел на частных подъездных путях, не входящих в зону ответственности АО "НК КТЖ", отметили в компании. Причины происшествия устанавливает специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что у военнослужащих и их семей появилась льгота на бесплатный проезд железнодорожным транспортом.