В Алматы задержали известного юриста и блогера Молдахана Адилетхана
Популярного казахстанского юриста и блогера Молдахана Адилетхана задержали в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Адилетхан является активным пользователем соцсетей. На его страницу в Instagram подписано более миллиона человек. Он получил известность благодаря своей публичной правовой деятельности. Согласно описанию его профиля, адвокат проводит юридические консультации по гражданским, уголовным и административным делам.
Корреспондент Zakon.kz обратился в правоохранительные органы за комментарием по задержанию.
Там 31 марта 2026 года уточнили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
"Департаментом полиции Алматы зарегистрировано досудебное расследование в отношении гр. М. по факту распространения заведомо ложной информации. Расследование продолжается".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
