Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку: летел из Астаны во Франкфурт, но сел в Актобе

В Актобе совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший 8 мая 2026 года рейс по маршруту Астана – Франкфурт, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе авиакомпании назвали причину:

"Самолет, выполнявший 8 мая рейс KC921 по маршруту Астана – Франкфурт, вылетел из Астаны в 08:54 и приземлился в Актобе в 11:34 по технической причине. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в соответствии со стандартными процедурами безопасности. Посадка прошла в штатном режиме".

Отмечается, что для дальнейшей перевозки пассажиров авиакомпания направила резервный самолет из Алматы.

"Вылет рейса с пассажирами из Актобе запланирован на сегодня в 14:20... Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", – заключили в пресс-службе Air Astana.

