#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
События

Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку: летел из Астаны во Франкфурт, но сел в Актобе

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 12:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актобе совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший 8 мая 2026 года рейс по маршруту Астана – Франкфурт, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе авиакомпании назвали причину:

"Самолет, выполнявший 8 мая рейс KC921 по маршруту Астана – Франкфурт, вылетел из Астаны в 08:54 и приземлился в Актобе в 11:34 по технической причине. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в соответствии со стандартными процедурами безопасности. Посадка прошла в штатном режиме".

Отмечается, что для дальнейшей перевозки пассажиров авиакомпания направила резервный самолет из Алматы.

"Вылет рейса с пассажирами из Актобе запланирован на сегодня в 14:20... Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", – заключили в пресс-службе Air Astana.

6 мая 2026 года швейцарский самолет подал сигнал бедствия над Казахстаном и направился в Алматы. Позднее стала известна причина, почему летевший из Сеула в Цюрих самолет швейцарской авиакомпании Swiss внезапно развернулся над Казахстаном и приземлился в аэропорту Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
13:09, Сегодня
Вынужденная посадка самолета Air Astana: в Минтранспорта раскрыли подробности и сделали заявление
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
13:35, 08 января 2026
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Пекине из‑за поломки всех туалетов на борту
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
09:38, 24 марта 2025
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: