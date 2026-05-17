События

При пользовании LRT зафиксированы случаи нарушения правил безопасности: жителям столицы сделали предупреждение

LRT, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 17:44 Фото: Акорда
В пресс-службе LRT Астаны объяснили, почему 17 мая 2026 года произошли внеплановые остановки составов, сообщает Zakon.kz.

На линии LRT зафиксированы отдельные случаи нарушения пассажирами правил безопасности, которые могут привести к аварийным ситуациям и временным задержкам движения, сообщил перевозчик.

В частности, были зафиксированы случаи, когда пассажиры:

  • без необходимости нажимали кнопку экстренного торможения на платформе станции;
  • активировали кнопку экстренного открытия платформенных дверей, расположенную внутри поезда за защитным стеклом;
  • пытались самостоятельно открыть двери вагона изнутри;
  • намеренно препятствовали закрытию дверей, просовывая руки между створками.
"Система LRT является полностью автоматизированной и любые подобные действия автоматически воспринимаются системой как потенциальная угроза безопасности, что приводит к остановке поезда и дополнительным проверкам со стороны диспетчерского центра. Просим пассажиров соблюдать правила пользования LRT. Напоминаем, линия находится под напряжением. Внутри каждого состава есть оператор поездов LRT, который при необходимости откроет двери после отключения питания", – говорится в сообщении.

В пресс-службе LRT отметили, что все нарушители устанавливаются с помощью камер видеонаблюдения, размещенных на станциях и внутри вагонов.

"По выявленным фактам материалы будут переданы правоохранительным органам для привлечения к уголовной ответственности, поскольку такие действия создают угрозу безопасности пассажиров и влияют на стабильную работу LRT".

16 мая 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев запустил работу Astana LRT.

Мухит Турсынали
