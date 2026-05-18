Лето на старте: в Rakhat Fitness доступны бассейны под открытым небом

В алматинском спортклубе Rakhat Fitness стартовал летний сезон. Для посетителей доступны 50-метровый и 25-метровый бассейны под открытым небом. Для самых маленьких гостей Rakhat Fitness запускает бассейн с 1 июня, сообщает Zakon.kz.

Гости клуба отмечают не только комфортные условия для плавания, но и особую атмосферу комплекса.

"Какой шикарный здесь вид! Это настоящее загляденье", – делятся впечатлениями посетители.

Бассейны расположены таким образом, что во время плавания открывается потрясающий вид на горы Заилийского Алатау.

Атмосферу дополняет зеленая территория комплекса с многолетними деревьями и прогулочными зонами. В ближайшее время начнет работу фудкорт в мини-парковой зоне клуба.

Олимпийский бассейн отлично подходит для плавания, а в 25-метровом бассейне проводят тренировки детей, начиная с 5-летнего возраста, секции по плаванию, водному поло и артистическому плаванию.

Стоит отметить, что среди многочисленных членов клуба команда "Динамо Алма-Ата Мастерс" по водному поло также тренируется в Rakhat Fitness и провела тренировку 16 мая 2026 года, открыв летний сезон.

Среди них – легендарный спортсмен, чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион Сергей Котенко, который тренируется здесь практически со дня основания бассейна.

"Спасибо, что эти бассейны до сих пор существуют. Здесь тренируются молодые ребята, сборные команды и наш ветеранский клуб. Будем продолжать поддерживать форму и побеждать на соревнованиях", – отметил Сергей Котенко.

Высоко оценил инфраструктуру клуба и двукратный призер Олимпийских игр, победитель Кубка мира по водному поло Ирек Зиннуров.

"У этого места великая спортивная история и особая энергетика. Я всегда приезжаю сюда с удовольствием. Эти бассейны соответствуют мировым стандартам и подходят даже для проведения соревнований", – подчеркнул он.

Многие посетители Rakhat Fitness годами выбирают клуб за чистоту, безопасность и комфорт. Система фильтрации обеспечивает шестикратный полный обмен воды в сутки.

"Очень нравится атмосфера, теплые бассейны и удобные зоны отдыха", – сказала жительница Алматы Елена.

За безопасность в бассейнах отвечают квалифицированные инструкторы. В администрации клуба рассказывают:

"В комплексе созданы условия как для профессиональных спортсменов, так и для любителей активного образа жизни".

Площадь спортивного комплекса превышает 12 тысяч квадратных метров.

Помимо бассейнов, посетителям доступны:

тренажерный зал;

студия йоги и пилатеса;

финская сауна;

залы аэробики и танцев;

игровой зал;

детская игровая комната;

кабинет спортивной медицины.

Rakhat Fitness ориентирован на посетителей всех возрастов. Для детей работают секции по плаванию, артистическому плаванию, водному поло, художественной гимнастике, хореографии и танцам.

Администрация клуба отмечает, что главная задача – создать комфортные условия для тренировок, отдыха и здорового образа жизни.

Спортклуб работает ежедневно с 07:00 до 23:00.

