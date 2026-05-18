Названо колоссальное количество пассажиров запущенного LRT

Стало известно, сколько астанчан опробовали легкорельсовый транспорт (LRT) со дня его открытия, сообщает Zakon.kz.

По информации председателя правления CTS Асылбека Дуйсебаева, с момента запуска пассажиропоток достиг уже 180 тысяч человек.

"Только за вчерашний день (17 мая 2026 года) LRT воспользовались 100 тысяч пассажиров. Это превышает проектную пропускную способность. На данный момент пассажиропоток снизился уже в два раза. Также хотели бы призвать соблюдать правила безопасности: без крайней необходимости не нажимать аварийные кнопки на платформах и в вагонах, не открывать самостоятельно двери составов и не препятствовать их закрытию. Такие действия приводят к остановке составов", – отметил Дуйсебаев.

Он напомнил, что система LRT полностью автоматизированная и беспилотная. Поэтому указанные действия автоматически воспринимаются системой как угроза безопасности пассажиров.

"Сегодня нарушений не наблюдается и движение осуществляется в штатном режиме", – резюмировал спикер.

16 мая 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев запустил работу LRT в Астане. 17 мая там наблюдался большой наплыв людей, не обошлось без нештатных ситуаций, которые в CTS объяснили нарушением пассажирами правил безопасности.