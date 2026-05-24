События

Казахстанские школьники получили награды одной из ведущих AI-организаций мира

люди, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 15:52 Фото: gov.kz
Два проекта казахстанских школьников получили специальные награды Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), одной из ведущих международных организаций в сфере искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Проект KazLib – цифровая платформа для академического планирования и моделирования учебной успеваемости – получил награду AAAI Student Membership. Его авторами стали учащиеся Талдыкорганского специализированного лицей-интерната "Білім-Инновация" Аслан Башаров и Болысбай Нұркелді, сообщило Министерство просвещения Республики Казахстан.

Проект Neuralese – визуально-интерактивная платформа для разработки нейронных сетей – получил сразу две специальные награды: AAAI Membership и School Library Membership. Разработку представили учащиеся Казахстанско-Российской школы-лицея №54 имени Панфилова в Алматы Михаил Исаков и Рахим Нұрмұханбетов.

В министерстве отметили, что новые награды подтверждают высокий уровень подготовки казахстанских школьников и растущий потенциал страны в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Конкурс Regeneron ISEF считается крупнейшим в мире соревнованием научных и инженерных проектов среди школьников. В этом году он прошел в Финикс. Казахстан представил на конкурсе пять научных проектов, три из которых получили специальные награды.

Ранее казахстанского школьника, разработавшего систему выявления рака с помощью ИИ, наградили в США.

