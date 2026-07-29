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События

"Алмазный" проект в Африке и 9 млрд тенге: суд поставил точку в деле финпирамиды Sax Invest

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 11:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Актау вынесен приговор участникам организованной преступной группы (ОПГ), причастным к созданию и руководству финансовой пирамиды Sax Invest. Руководители финпирамиды осуждены к различным годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 29 июля 2026 года, раскрыли в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ):

"Под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки. С 2018 по 2022 годы в преступную схему вовлечено более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге".

Следствием установлено, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов.

"Впоследствии деньги использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды. Судом восемь участников преступной группы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет. В доход государства конфискованы частный дом, а также цифровые активы".Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, как пояснили в агентстве, до разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 11:00
1,9 млрд тенге, 2 авто и цифровые активы на 7,9 тысячи долларов конфисковали у казахстанца: он получил срок

23 июля 2026 года сообщалось, что в Туркестане осуждены 27 участников ОПГ за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств. По данным АФМ, в зависимости от роли каждому назначено от 6 до 8 лет лишения свободы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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