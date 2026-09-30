Массовая утечка данных клиентов "Додо Пицца": в МВД заявили об аресте троих подозреваемых

И.о. министра внутренних дел РК Санжар Адилов на брифинге в Курултае 30 сентября 2026 года высказался о возможной утечке данных казахстанских клиентов "Додо Пиццы", передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что по массовой утечке персональных данных оперативно зарегистрировали уголовное дело.

"Сегодня в рамках созданной следственно-оперативной группы отрабатывается несколько направлений. По одному из них в уголовном преследовании находятся трое фигурантов. Дело находится в производстве Следственного департамента Министерства внутренних дел РК. Все трое лиц санкцией суда арестованы. Расследование продолжается", – заявил Санжар Адилов.

Он добавил, что на сегодня работает межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники МВД и других правоохранительных и специальных органов.

Ранее сообщалось, что в результате кибератаки на крупную международную сеть пиццерий "Додо Пицца" в руки хакеров попали персональные данные миллионов людей. По заявлению взломщиков, речь идет и о клиентах из Казахстана.