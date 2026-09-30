#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
439.37
498.6
5.22
События

Массовая утечка данных клиентов "Додо Пицца": в МВД заявили об аресте троих подозреваемых

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, взлом данных, личные данные, персональные данные, утечка персональных данных, утечка данных, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 12:25 Фото: unsplash
И.о. министра внутренних дел РК Санжар Адилов на брифинге в Курултае 30 сентября 2026 года высказался о возможной утечке данных казахстанских клиентов "Додо Пиццы", передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что по массовой утечке персональных данных оперативно зарегистрировали уголовное дело.

"Сегодня в рамках созданной следственно-оперативной группы отрабатывается несколько направлений. По одному из них в уголовном преследовании находятся трое фигурантов. Дело находится в производстве Следственного департамента Министерства внутренних дел РК. Все трое лиц санкцией суда арестованы. Расследование продолжается", – заявил Санжар Адилов.

Он добавил, что на сегодня работает межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники МВД и других правоохранительных и специальных органов.

Ранее сообщалось, что в результате кибератаки на крупную международную сеть пиццерий "Додо Пицца" в руки хакеров попали персональные данные миллионов людей. По заявлению взломщиков, речь идет и о клиентах из Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
10:52, Сегодня
Массовая утечка данных клиентов "Додо Пицца": хакеры заявили о казахстанцах
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
15:00, 13 мая 2026
Жуткое ДТП в Кызылорде: в МВД рассказали, почему подозреваемый до сих пор под домашним арестом
Жанабыловы, амнистия
14:55, 11 июня 2026
В МВД высказались о возможной амнистии для Жанабылова и Толегеновой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Наталья Богданова в ринге
12:48, Сегодня
Наталья Богданова едва сдержала слёзы после поражения в полуфинале Азиады
Байсангур Сусуркаев
12:32, Сегодня
Россиянин Сусуркаев объяснил отмену поединка на UFC 334
Абдумалик Халоков (в красном) в полуфинале Азиады-2026
12:24, Сегодня
Узбекистан без двух топ-боксёров обошёл Казахстан по числу финалистов на Азиаде
Пожизненно дисквалифицированный теннисист
12:20, Сегодня
Пожизненно дисквалифицированные спортсмены проиграли за Казахстан на Азиаде в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: