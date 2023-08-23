Плати на Или – или поставим шлагбаум: как с автотуристов в Казахстане берут незаконную дань

В ста километрах от Алматы, в живописном каньоне реки Или есть урочище Тамгалы тас. Здесь в скале выгравирован 4-метровой Будда, медитирующий в алмазной позе. С характерной безмятежностью он взирает, как c туристов берут незаконную дань субъекты "шлагбаумного бизнеса", пишет Zakon.kz.

Ладно Будда – у него закон кармы. Но где закон и кара? Почему деятельность мошенников не привлекает должного внимания правоохранительных органов? Разбираемся по порядку.

Старые деньги: "шлагбаумный бизнес" – первый древнейший в истории

Глубокий Кербулакский каньон, по дну которого протекает Или – крупнее знаменитого Чарынского, а в смысле исторических артефактов – поинтереснее и самого Колорадского. Помимо фресок с изображениями Будды здесь около четырех тысяч других петроглифов: как буддийских, оставленных джунгарами, так и вообще бронзового века – сцен охоты. Место, где они все дислоцируются, так и назвали – Тамгалы тас, Рисованные (Писанные) скалы.

В 2018 году в сакральной локации был образован государственный музей под открытым небом, установлен шлагбаум, и с прежних диких туристов стали организованно брать деньги. Но не впервые. Разного рода "шлагбаумный бизнес" – старинная местная забава, стартап здешних коммерсантов еще со скифских времен.

Дело в том, что река у Тамгалы тас пролегает по каменному ложу, то есть глубокое русло отсутствует, оно как бы размазывается по тверди. Капля не всегда точит камень.

И потому здесь брод. Оттого и охотничьих картин с крупными копытными полно: те тоже мигрируют, выходят к броду и попадают, так сказать, в кровавую сакскую баню… Клиентуру первоначального "шлагбаумного бизнеса", короче, составляли звери, а не люди – по причине малочисленности последних. Да и денег не было.

Позже кочующие буддисты-джунгары использовали брод уже как место для платной переправы. А странные местные надписи, выполненные древними идеограммами, не совсем традиционные джунгарские руны (и потому не разгаданные) – это, логично предположить, зашифрованная инструкция, когда в реке межень, где брод и как с него не сбиться. Коммерческая тайна, которую грех было не монетизировать.

Короткую паузу "шлагбаумный бизнес" в Тамгалы тас взял лишь в советское время, по объективным причинам. А вот туристов стало побольше с бронзового века – из-за увеличения досуга. Здесь состязались скалолазы, цепляясь за намоленные камни, финишировала майская регата для поклонников речного сплава, фестивалили барды, глазели зеваки. Остальные проходили мимо.

А это, между прочим, деньги. И когда социализм канул в Лету, на Или вернулось шлагбаумное предпринимательство.

Чем авто с табличкой "Пресса" отличается от машины "обычных туристов"

Грунтовая дорога, которая ведет от автотрассы в каньон – единственный не экстремальный спуск к воде на протяжении десятков километров. Затем колея петляет вдоль реки вверх по течению вплоть до полигона МЧС и даже выше. Но чтобы попасть на одну из местных рекреационных локаций, надо прежде проехать через шлагбаум музея-заповедника "Тамгалы тас", расположенного непосредственно сразу после спуска. При этом объезда территории музея нет – для него в скалах урочища, примыкающих к реке, просто нет места.

Так вот, деньги на шлагбауме берут не только за въезд на территорию музея, но и за транзит. И не по установленному прейскуранту 500 тенге с человека, а по 2 тысячи с автомобиля. И то, и другое, разумеется, незаконно. Забегая вперед: руководство музея утверждает, что нарушения, если они и случаются – самодеятельность конкретных вороватых охранников, и просит туристов сообщать об этих фактах.

Однако все те, кто неоднократно проезжал через Тамгалы тас (или Рисованные скалы - как еще называют местечко), отправившись на пленэр, пикник или рыбалку, знают об этих поборах – регулярных, заметьте. Но "все знают" – для расследования не аргумент. Поэтому будем говорить конкретно. И кстати: просили сообщать – вот и сообщаем.

В минувший уик-энд к берегам Или транзитом через территорию "Тамгалы тас" отправилась компания алматинцев, среди которых были и коллеги-журналисты. Первые две машины проезжали шлагбаум вечером в пятницу, 18 августа, при этом с табличкой "Пресса" на лобовом стекле. Не останавливаясь даже, показали жестами, что следуют дальше и беспрепятственно были пропущены. Другие две машины поехали на следующий день, в субботу, 19 августа. И без табличек "Пресса". Так вот, "обычных туристов" остановили на шлагбауме, те сказали, что едут транзитом, но их все равно обязали заплатить за проезд – по 2 тысячи тенге с машины.

Коллеги сообщили об этом случае еще и потому, что не так давно автор этих строк лично сталкивался с этой же проблемой. А именно, 30 апреля сего года я приехал на природу праздновать Первомай и, к слову, по пути "туда" никаких осложнений не было. Поскольку спустился на машине в каньон не по утрамбованной грунтовой дорожке, а по экстремальной тропке (здесь есть несколько таких). И, таким образом, удачно миновал шлагбаум.

Однако подниматься обратно из каньона тем же путем было нереально. Я поехал через шлагбаум, где меня остановили и потребовали даже не 2, а 3 тысячи (праздничная надбавка). Или, поставили ультиматум, не выпустят. Тут следует сказать, что ни о каких проверках, есть ли у меня чек, речи не шло. Основанием была… амбарная книга, где записывают номера проехавших через шлагбаум авто, и меня не нашли в списке плативших.

Кто берет незаконную плату за транзит через территорию музея "Тамгалы тас"

Последствием того инцидента была статья на сайте Zakon.kz, запросы от издания в различные компетентные органы и десятки ответов от них. А также встреча с руководством музея, которое уверяло, что это – досадное недоразумение. Просто дело вот в чем.





"Во время инцидента, то есть 30 апреля 2023 года сотрудники музея-заповедника: научный сотрудник и инспектор (каждый сотрудник в камуфляжной форме и с бейджиком) – находились на обходе территории и оплата в размере 3000 тенге ими не производилась". (Цитата из ответа Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК – учредителя РГКП, которому и отдан в оперативное управление "Государственный историко-культурный и природный заповедник музей "Тамгалы тас").

Тем не менее, виновных все равно обещали наказать. Правда, живописного "сотрудника музея", собиравшего дань – без униформы с шевронами, служебного удостоверения и прочих опознавательных знаков, которые могли бы заставить посетителей поверить в его причастность к памятнику культуры и природы – не только не нашли, но даже уверили, что такого просто не может быть.

Однако дежурившим в тот день сотрудникам таки дали "выговор за халатное отношение при исполнении ими должностных обязанностей". (А это уже из ответа непосредственно и. о. директора музея-заповедника). И даже соответствующую копию приложили. Хотя это, конечно, фантастично: полагать, что автор этих строк – единственный, с кого незаконно взяли плату. Учитывая, что дорогой на Первомай воспользовались, без преувеличения, тысячи людей. Однако в начале статьи уже говорилось о принятии правил: документально признанный такой инцидент в тот день был только один - поскольку я о нем заявил.

Вопрос: почему сейчас из реки забвения вновь вытаскивается эта история? А потому, что недоразумение – на то и исключение из правил, чтобы не повторяться, не превращаться в правило. Однако "недоразумение" повторилось.

Может, конечно, опять так окажется, что инспектор был на обходе территории, а среди охранников вновь очутились некие посторонние потусторонние персонажи, но "установление личностей, принявших оплату... невозможно, так как память видеонаблюдения обновляется каждую неделю" (еще одна цитата из ответов уполномоченных органов).

Но, как говорится, тенденция, однако. И очень хотелось бы узнать мнение как руководства музея, так и компетентных государственных органов – после соответствующих проверок, которые, хочется надеяться, они проведут. Услышать ответ на следующий вопрос.

Взимание незаконной платы за транзит через территорию музея-заповедника "Тамгалы тас" (и нарушение тарифа) – это еще одно исключение или все-таки система? Хотя в любом случае нарушение законных прав граждан требует принятия мер, пресекающих эту порочную практику.

Человек не машина – основание для возбуждения уголовного дела

А в ожидании ответа позвольте дать несколько советов тем, кто собрался поехать любоваться красотами казахстанской природы. И может оказаться в подобной ситуации. Итак, что делать, если по дороге ваше авто остановили некие люди у шлагбаума, требуя платы, и есть основания подозревать, что требование незаконно.

Ситуация, когда привратник, открывающий шлагбаум, берет за это деньги – нонсенс. Понятно, что у него будет непреходящее желание взять лишнее – и лучший вариант здесь, если за этим желанием нет скрытого интереса вышестоящего руководства… Конкретно по данному случаю: когда нет объезда, плату за услуги музея нельзя брать авансом. Пропускать без платы следует всех, по умолчанию допуская, что они транзитники. И только затем специально уполномоченное на то лицо - в форме, с удостоверением и шевроном - должно взимать плату с тех, кто остался на территории музея, то есть является по факту посетителем.

Именно это следует сказать вахтерам. А затем добавить, что прайс за посещение музея – 500 тенге (в соответствии с Приложением 28 к приказу Министра культуры и спорта РК №254 от 15.09.2020 года), а не 2 или 3 тысячи, и, что важно, с каждого человека, а не машины… И именно за посещение – за транзит брать деньги вообще незаконно. Такой платной услуги в прейскуранте нет.

Не исключено, что услышав грамотную речь, сдобренную ссылками на НПА, операторы шлагбаума перестанут настаивать на мзде. Но не факт. Тогда надо озаботиться сбором доказательств их неправомерных действий.

Если вы не готовы вот просто так расстаться с энной суммой, но и не собираетесь отказываться от общения с природой, заплатите. Только постарайтесь как-то зафиксировать это обстоятельство. Чтобы потом были доказательства.

Можно оплатить банковским переводом. В некоторых случаях совсем уж обнаглевшие взяточники соглашаются и на такой способ. Но проблема "Тамгалы тас" – отсутствие коммуникаций. Которые по уму следовало бы провести сюда до образования музея. Иначе это – как ставить прицеп впереди автомобиля. Короче, в результате того, что здесь нет связи, плату, как правило, берут налом. Вот вам первая коррупционная составляющая (это - для потенциальных ревизоров).

Поэтому надо зафиксировать передачу купюр на камеры видеонаблюдения, которые тут, кстати, имеются. Вот только надо иметь в виду, что из-за отсутствия Интернета данные с них хранятся на самом деле недолго, максимум дня четыре, затем перезаписываются друг на друга, как пергаменты в средневековых монастырях. А можно, если возникнет такая потребность, стереть и раньше – и списать все на малую емкость памяти…

Так что сигнализировать об инциденте, чтобы изъять запись, надо оперативно. Иначе доказательств не останется.

Еще один момент – ключевой. Та единственная дорога (да и она – грунтовая), которая проходит через территорию "Тамгалы тас" – юридически не существует. Да, фактически она есть, по ней двигаются машины и даже возведены шлагбаумы, но только не внесена кадастр. Как ответило на запрос нашего издания Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог: "подъездной дороги "Тамгалы Тас"… нет в титуле областных дорог Алматинской области".

Что из этого следует? Земельные участки, в чьем бы владении они не находились, могут быть ограничены сервитутами – правом ограниченного целевого пользования другими лицами. Такой сервитут могла бы представлять и дорога, проходящая через территорию "ТамгалыТас". В этом случае РГКП, хотя и владеет госимуществом на праве оперативного управления в виде скал с петроглифами, обязана была бы пропускать по ней транзитников.

Но на "нет" и сервитута нет. Если предположить чисто гипотетически, что некто, с кого сняли деньги за проезд, окажется настолько упорным, что подаст гражданский иск и дело дойдет до суда, он не сможет в гражданском процессе доказать, что нарушили его права. Повторимся, юридически автодороги не существует. Значит, никто не ограничивал его право перемещения. Проходи, проезжай, если сможешь.

Это, однозначно, абсурд: организовать государственный музей-заповедник и не удосужиться внести в кадастр подъездную дорогу к ней. И эту нелепицу следует исправлять. Но пока деньги, которые отдал на шлагбауме… Они могут быть причиной рассмотрения вопроса об обязанности возвратить неосновательное обогащение (согласно статье 953 Гражданского кодекса), но никак не оплату за услугу, которая в принципе не могла быть оказана. И тут мы возвращаемся к тому, что факт оплаты надо доказать. Причем бремя доказательств, согласно Гражданскому процессуальному кодексу, будет лежать на истце (статья 72 ГПК).

Но то в гражданском процессе. Если же заведут уголовное дело, доказательства придется искать не потерпевшим, а следствию. Подходящих статей много, на любой вкус: от 361 ("Злоупотребление должностными полномочиями") до 371 ("Халатность") Уголовного кодекса. Проблема лишь в том, чтобы подвигнуть компетентные органы на это. Поводом к началу досудебного расследования (согласно статье 180 Уголовно-процессуального кодекса) могут быть заявления граждан в правоохранительные органы. И если данных достаточно, то уголовное дело принимается в производство.

Кроме того, поводом – и отличным – является сообщение должностного лица, например, органа государственного контроля и надзора по итогам выявленных фактов нарушений в ходе проверки. Разумеется, должны быть основания, чтобы инициировать проверку, но на то и существовали раньше жалобные книги, а сейчас – портал электронного правительства.

А в завершение добавим, что законным поводом для возбуждения уголовного дела являются еще и сообщения в СМИ.