Формула получения алиментов: как по законам РК взыскать с бывшего супруга алименты на детей

Обычная история: супруги развелись, суд оставил детей с матерью, а отец не платит алименты годами. Но в случае длительного выезда детей за рубеж (на учебу, скажем) нужно его согласие. Как взыскать долг по алиментам и лишить злостного неплательщика родительских прав, разбирался Zakon.kz.

Ситуация взята из жизни, при этом вполне хрестоматийная. И потому информация может оказаться небезынтересной для всех, кто столкнулся с аналогичными проблемами, а таких, к сожалению, немало. Напомним, каждый третий брак в Казахстане заканчивается разводом. И это еще не самый плохой показатель: в США он достигает половины, а в России – двух третей. И 40 процентов распавшихся семей, по статистике, успели завести детей.

Отцы и дети: обычная история

Итак, несовершеннолетних детей от совместного брака двое, после развода минуло уже десять лет. Дети с матерью, которую назовем условно А., живут по-прежнему в Казахстане, в Алматы, а отец Б., оставаясь гражданином РК, появляется здесь наездами. Вообще же обретается то в Москве, а то и вовсе в Америке. Где, кстати, женился, а значит, мог получить гражданство в ускоренном порядке. Напомним, что и в России, и в США, в отличие от Казахстана, двойное гражданство разрешено.

Но воспользовался ли он этой возможностью, неизвестно.

Зато бывшей супруге стало известно, что недавно отец детей приехал в Казахстан. И вот она решила действовать, пока должник здесь, а это значит, что появился реальный шанс получить причитающееся. План заключается в том, что за годы неуплаты алиментов накопилась приличная сумма, по расчетам супруги, более 3 миллионов тенге (и это считая по минимуму, то есть из расчета одной трети от месячной минимальной заработной платы, в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"). На практике же, при подсчетах доходов родителя, сумма может оказаться значительно больше.

Еще при разводе было вынесено судебное решение о выплате супругом алиментов. Таким образом, родитель не исполняет свои обязанности по уплате средств на содержание детей уже десять лет. Что значительно меньше срока – 3 месяца – в статье 139 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за это правонарушение до 2 лет лишения свободы.

Алгоритм таков. На основании заявления в полицию возбуждают уголовное дело. Подследственному избирается мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но, кроме того, он не может выехать из страны еще и по причине неисполненных обязательств. А именно, согласно статьи 33 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" судебный исполнитель выносит постановление о временном ограничении на выезд из РК.

Далее. Поиск имущества должника, на которое можно было бы обратить взыскание, в рамках уголовного дела значительно упрощается, чем если добиваться правды в гражданском суде, в порядке, регламентированном пунктом 2 статьи 138 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье". Поэтому А., собственно, и решила отстаивать интересы детей не в гражданском процессе. Но, разумеется, чтобы взыскать задолженность по алиментам, супруге следует также подать гражданский иск в уголовном процессе.

Однако взыскание задолженности – это еще не все. Чтобы в дальнейшем не возникали ситуации, в которых бы от отца требовалось получить согласие (например, при длительном выезде несовершеннолетнего за границу на ПМЖ или даже учебу), в планах – лишить его родительских прав. Основания и порядок применения этой санкции приведены в статьях 75 и 76 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".

Главное, впрочем, - не посадить непутевого отца, а принудить его под угрозой лишения свободы пойти на примирение, загладив причиненный вред (эта опция предусмотрена статьей 68 УК). То есть выплатить алименты за 10 лет.

Такой вот созрел план. Но прежде чем приступить к его реализации, А. обратилась к юристам для консультации, насколько план перспективен и вообще реален. Что ж, прокомментируем.

Принуждение к примирению

Идея воспользоваться статьей 139 УК, чтобы выявить активы неплательщика и вообще придать делу скорости, очевидно напрашивается. Как и использовать уголовный процесс и угрозу лишения свободы как рычаг давления, чтобы Б. пошел на примирение. Если возвращаться к статистике, то уголовные дела по 139 статье УК до приговора суда, как правило, не доходят. В подавляющем большинстве случаев они прекращаются по основаниям, предусмотренным статьями 32 и 35 Уголовно-процессуального кодекса. В статистических отчетах, с которыми можно ознакомиться на портале Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК", эти основания не детализируются. Но очевидно, что речь, как правило, идет об отказе частного обвинителя от обвинения (пп.1 п.1 ст.35 УПК) в связи с примирением (п.3 ст.32 УПК). Иными словами, потерпевшие, получив откупные, забирают заявления.

Так, в РК за 2023 год (по состоянию на 25 августа) в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 139 УК зарегистрированы 349 правонарушений, при том, что 401 уголовное дело уже было в производстве. Из них 428 прекращены в связи с примирением и компенсацией причиненного вреда. Еще 53 прекращены по другим пунктам, 47 дел закончилось сделкой о признании вины. Соотношение можно подсчитать самим, но надо иметь в виду, что по некоторым кейсам расследование еще продолжается, да и те дела, что переданы в суд – не факт, что закончатся приговором. Прекращение уголовного дела может быть осуществлено на любой стадии (пункт 6 статьи 35 УПК).

И это – характерные цифры и для других лет. То есть наказанием уголовное дело по 139 статье кончается редко, поскольку не является целью для того, кто обращается с заявлением. Как, собственно, и в данном случае.

Если родитель сбежал, признать его безвестно отсутствующим

Формально можно рассчитывать и на запрет на выезд, пока должник не выплатил алименты. Его просто не пропустят через пограничный контроль в аэропорту. Однако здесь имеется лазейка. Человек может заплатить энную сумму – не всю – и это рассмотрят как то, что он начал исполнять обязательство.

Например, как это может работать. Ограничение на выезд вводится в том числе и в случае, если должник не производил установленные периодические платежи более трех месяцев (пп.1) пункта 1 статьи 33 Закона). Однако если должник затем произведет платеж посредством "шлюза «электронного правительства» и платежных систем, интегрированных с государственной автоматизированной информационной системой исполнительного производства... меры принудительного исполнения снимаются автоматически" (пункт 2 статьи 47 Закона).

Короче, это дело техники. И тех, кто контролирует "галочки", которых прежде надо простимулировать… А вообще, чтобы уехать из страны, много времени не надо: запрет достаточно снять на день. Кроме того, помимо самолетов есть и другие виды транспорта, где контроль не столь строг.

Но из-за уголовного дела беглец будет объявлен в розыск, и это хорошо. Проще добиться лишения родительских прав (о чем ниже). Не говоря уже о том, что гражданина, нарушившего подписку о невыезде и сбежавшего из-под следствия, при возвращении в Казахстан (если он надумает) ждут, мягко говоря, дополнительные неприятности. В каком-то смысле он сжигает мосты на Родину. Не всякий на это пойдет, а если и решится, физическое отсутствие не помешает взыскать с беглеца долг, если удастся установить принадлежащие ему активы.

Беглецы по определению скрываются. Если человек не появляется по месту жительства и о нем здесь нет сведений в течение года, близкие вправе подать иск о признании того безвестно отсутствующим (статья 28 Гражданского кодекса). В данном случае в суд могут обратиться несовершеннолетние дети пропавшего отца Б., интересы которых по закону представляет их мать А. (пункт 6) статьи 1 Закона РК "О правах ребенка в РК").

По решению суда устанавливается опека над имуществом безвестно отсутствующего, из этого имущества выдается содержание лицам, которых он был обязан содержать, и погашаются все его долги, в том числе по алиментам (пункт 1 статьи 29 ГК). И, кстати, органу опеки и попечительства, чтоб назначить опекуна для охраны имущества, не надо ждать целый год: по заявлению заинтересованных лиц он может это сделать и до истечения года со дня получения последних сведений о местопребывании отсутствующего лица (пункт 2 статьи 29 ГК).

То есть, если должник по алиментам сбежал и скрывается, рабочая схема следующая. Сначала заявление об охране обнаруженного имущества, чтоб его не растащили. Через год скрывания папаши – признание его безвестно отсутствующим и компенсация из имущества задолженности, а также дальнейшая выплата алиментов вплоть до совершеннолетия детей. То есть до 18 лет, а если те поступят на очное обучение в вуз или хотя бы в колледж – до 21 года (согласно пункту 2 статьи 138 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье").

И даже если позже родитель вдруг объявится, суд лишь отменяет свое решение о признании его безвестно отсутствующим и установлении опеки (статья 30 ГК). Однако выплаченные из имущества долги, разумеется, не возвращает. Так что в этом вопросе надо действовать оперативно. Еще одна хорошая новость: требования по алиментам удовлетворяются в первую очередь, и только потом уже – все остальное (статья 111 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"). Это если вдруг у человека долгов накопилось больше, чем имущества, из которого их собрались погашать.

Лишение родительских прав – но не обязанностей

Теперь о вопросе не столько материальном, сколько моральном – о лишении родительских прав. Хотя как сказать – не материальном… Лишение родительских прав означает утрату всех прав, основанных на факте родства с ребенком, например, на получение от него наследства. В то же время ребенок может быть наследником лишенного родительских прав (статья 77 Кодекса). И, разумеется, получать от него алименты, если только несовершеннолетнего не усыновит приемный родитель.

Формально для лишения родительских прав есть основание. Перечень причин приведен в статье 75 Кодекса, в их числе злостное уклонение от уплаты алиментов.

При этом Верховный суд в своем Нормативном постановлении говорит, что "о злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетельствовать, например, наличие задолженности по алиментам, образовавшейся по вине плательщика алиментов… сокрытие им действительного размера заработка и (или) иного дохода, из которых должно производиться удержание алиментов; розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения; привлечение родителя к административной или уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей (статья 127 Кодекса РК об административных правонарушениях, статья 139 Уголовного кодекса РК)".

И в то же время ВС напоминает, что лишение родительских прав является крайней мерой, а значит, суд может отказать в удовлетворении иска даже и при доказанности вины ответчика, ограничившись предупреждением. Вот такой наш самый гуманный суд в мире.

И в завершении следует сказать еще об одном обстоятельстве. Когда речь идет об интересах несовершеннолетних, суды в соответствии с законодательством (статья 67 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", а также статьи 43 и 56 Гражданского процессуального кодекса) привлекают органы опеки и попечительства в качестве заинтересованного либо третьего лица, а также государственного органа, компетентного дать заключение по существу спора. Например, стороны договорились о размере задолженности по алиментам, которую ответчик должен выплатить, однако орган опеки может посчитать сумму недостаточной и нарушающую права ребенка. Правда, в законе оговаривается, что такое заключение не имеет заранее установленной силы, тем не менее, сама подобная возможность, несомненно, усложняет все такого рода дела.