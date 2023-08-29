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Законодательство РК

Лишение права: когда и почему в Казахстане возвращают запрет на ввоз праворульных авто

Запрет на ввоз праворульных авто Фото: Zakon.kz
В Казахстане планируют новые запреты, связанные с праворульными авто. 29 августа 2023 года на публичное обсуждение выложен Приказ МИИР, запрещающий ввоз праворулек в РК. Правда, пока только на полгода и пока это лишь проект. Почему документ появился именно сейчас, разбирался Zakon.kz.

Оговоримся, запрета пока нет, поскольку соответствующий нормативный правовой акт – "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления и их кузовов" – еще не введен в действие. Приказ Комитета индустриального развития МИИР РК лишь выложен для ознакомления на портале электронного правительства, где и пробудет до 13 сентября. Но инициатива настолько любопытна, что заслуживает обсуждения еще в проекте.

Напомним, история с попытками запрета в РК авто с "правосторонним расположением рулевого управления" – стара. Первые поползновения были еще в начале века. Праворульные машины с пробегом массово ввозились в Казахстан, поскольку по соотношению цена-"фарш"-качество заметно превосходили не только одногодок, но были даже интересней иных новых автомобилей, продаваемых официалами в салонах. И уменьшали тем продажи.

У полицейских же были свои претензии к праворулькам – в плане безопасности дорожного движения. Небесспорные, надо сказать. Тем не менее, совместные пожелания автовластей и бенефициаров крупного импорта дали плоды. Правительство в 2006 году запретило к ввозу "автотранспортные средства с правосторонним рулевым управлением".

Однако массовое возмущение владельцев праворулек (а их в стране и сейчас 150 тысяч, тогда же насчитывалось еще больше) заставило государство идти на неоднократные компромиссы. В 2011 году Постановление Правительства РК отменили. Затем Казахстан вступил в ЕАЭС (впоследствии – ЕЭС) и вынужден был придерживаться союзного регламента.

В итоге сложился следующий порядок. Те авто, что уже были ввезены и зарегистрированы в РК, можно не только использовать, но и продавать-покупать (пунктом 1 статьи 67 Закона РК "О дорожном движении" запрещается лишь первичная регистрация праворулек). Чтобы не ограничивать у людей права собственности, гарантированное Конституцией ("никто не может быть лишен своего имущества, иначе чем по решению суда", пункт 3 статьи 26). Собственность же помимо правомочий владения и пользования имуществом предполагает еще и третье правомочие – распоряжаться им, то есть, например, продавать.

Регистрировать же свежепригнанные праворульки законодательство запрещает. Поэтому как бы нет смысла и ввозить их. Но есть лазейка. Закон РК "О дорожном движении" (статьи 64 и 65) разрешает автомобилям, зарегистрированным в другом государстве, участвовать в так называемом международном движении на территории РК сроком до одного года. Подчеркиваем, без регистрации. Затем ее необходимо будет вывезти за пределы РК на срок не менее 30 дней – и по новой.

Схема кое-что напоминает, не так ли? Например, ситуацию, когда закончилось законное время пребывания на территории РК иностранцев. Однако это не повод покидать Казахстан навсегда… Но не будем отвлекаться.

Любовь к праворулькам, то есть к японским "нафаршированным" и в то же время относительно дешевым машинам в народе не истребима. И потому они по-прежнему активно ввозятся в Казахстан – через Грузию, Армению, но главным образом, через Россию. Как и 20 лет назад, когда проблему начали обсуждать.

Легализация в том числе и таких авто, объявленная Правительством РК для отдельных категорий ТС, завезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, и которая завершилась 1 июля 2023 года – лишь эпизод, который ничего, в сущности, не изменил. Разве что побудила аферистов на разного рода мошеннические схемы. Поскольку фактически позволяла за копейки – 200 тысяч тенге за первичную регистрацию, пустяковые госпошлины за техпаспорт и госномер – растаможить ввезенный автомобиль. Zakon.kz ранее публиковал об этом статью.

По сути, государство, надо признать, вчистую проигрывает в борьбе с праворульками. Приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК призван решить проблему, что называется, в корне – закрыть границу даже для ввоза праворульных автомашин. Но он не может препятствовать международному движению на территории Казахстана. А именно эта практика, напомним, стала прикрытием для серого бизнеса по пригону в страну нерастаможенных – и зачастую праворульных – автомобилей.

Посмотрим, что получится у законодателя сейчас. Может, это прощупывание почвы: как общество отреагирует на потенциальный запрет? Опыт показывает, что не всякий проект НПА переживает эту стадию и становится действующим правилом. В данном случае на эту мысль наталкивает еще и сырость выложенного для публичного обсуждения документа.

Так, в пункте 6 Пояснительной записки к проекту приказа говорится, что "ранее нормативно-правовые акты по запрету на ввоз территорию РК легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления не принимались".

Это очевидно противоречит реальности: напомним еще раз о упомянутом Постановлении Правительства РК от 28.12.2006. Оно хоть и утратило силу, но уже устанавливало аналогичный запрет. Что в итоге из этого получилось, авторы обязаны были проанализировать, прежде чем в который раз изобретать колесо.

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