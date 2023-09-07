Подам на алименты: как принудительно взыскать средства на содержание детей

За советом обратилась гражданка О. 10 лет назад она развелась, суд оставил двух детей с ней, при этом отец Ж. алименты не платит. Кроме того, оставаясь гражданином РК, уехал из Казахстана, хотя и бывает здесь. Как взыскать долг по алиментам и лишить родительских прав, разбирался Zakon.kz.

Женщине стало известно, что недавно бывший супруг опять наведался в Казахстан. И вот она решила действовать, пока должник здесь, а это значит, что появился реальный шанс получить причитающееся. Еще при разводе было вынесено судебное решение о выплате супругом алиментов. Таким образом, родитель не исполняет свои обязанности по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей уже десять лет.

Итого за годы неуплаты алиментов накопилась приличная сумма, по расчетам супруги, более 3 миллионов тенге (и это считая по минимуму, то есть из расчета одной трети от месячной минимальной заработной платы, в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"). На практике же, при подсчетах доходов родителя, сумма может оказаться значительно больше.

Можно, конечно, просто обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов (по ссылке образец). И попытать счастья в гражданском процессе. Порядок взыскания алиментов регламентирован пунктом 2 статьи 138 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".

Проблема в том, что этот путь не очень перспективен. Образец заявления о взыскании алиментов найти труда не составит. А вот как найти имущество ответчика, из которого забрать долги? Тем более, если он в Казахстане более не живет?

Поэтому был выбран другой метод, чем просто подать заявление на алименты – более действенный. В Уголовном кодексе РК есть статья 139, предусматривающая наказание за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей до 2 лет лишения свободы. Необходимое условие для ее применения – если уклонение длится более 3 месяцев. В данном случае родитель не платит алименты на ребенка 10 лет.

План заключается в том, что на основании заявления в полицию возбуждают уголовное дело. Для чего? Чтоб не сбежал. Подследственному избирается мера пресечения в виде подписки о невыезде. Это в дополнение к тому, что он не может выехать из страны еще и по причине неисполненных обязательств. Согласно статьи 33 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" судебный исполнитель выносит постановление о временном ограничении на выезд должника из РК.

Но главное – найти имущество должника, на которое можно было бы обратить взыскание на алименты. В рамках уголовного дела это значительно упрощается, чем если добиваться правды в гражданском суде. Поэтому О., собственно, и выбрала этот путь – отстаивать интересы детей не в гражданском процессе. А уже затем, чтобы взыскать задолженность по алиментам, надо подать гражданский иск в уголовном процессе.

Однако взыскание задолженности – это еще не все. Чтобы в дальнейшем не возникали ситуации, в которых бы от отца требовалось получить согласие (например, при длительном выезде несовершеннолетнего за границу на ПМЖ или даже учебу), в планах – лишить его родительских прав. Основания и порядок применения этой санкции приведены в статьях 75 и 76 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".

Главное, впрочем, – не посадить непутевого отца, а принудить его под угрозой лишения свободы пойти на примирение, загладив причиненный вред (эта опция предусмотрена статьей 68 УК). То есть выплатить алименты за 10 лет.

Такой вот созрел план. Но прежде чем приступить к его реализации, О. обратилась к юристам для консультации. Что ж, прокомментируем.

Подать в суд, чтобы примириться

Идея воспользоваться статьей 139 УК, чтобы выявить активы неплательщика и вообще придать делу скорости, очевидно напрашивается. Как и использовать уголовный процесс и угрозу лишения свободы как рычаг давления, чтобы Б. пошел на примирение. Если возвращаться к статистике, то уголовные дела по 139 статье УК до приговора суда, как правило, не доходят. В подавляющем большинстве случаев они прекращаются по основаниям, предусмотренным статьями 32 и 35 Уголовно-процессуального кодекса. В статистических отчетах, с которыми можно ознакомиться на портале Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, эти основания не детализируются. Но очевидно, что речь, как правило, идет об отказе частного обвинителя от обвинения (пп.1 п.1 ст.35 УПК) в связи с примирением (п.3 ст.32 УПК). Иными словами, потерпевшие, получив откупные, забирают заявления о взыскании алиментов.

То есть наказанием уголовное дело по 139 статье кончается редко, поскольку не является целью для того, кто обращается с заявлением. Как, собственно, и в данном случае.

Как забрать долг безвестно отсутствующего

Формально можно рассчитывать и на запрет на выезд, пока должник не выплатил алименты. Его просто не пропустят через пограничный контроль в аэропорту. Однако здесь имеется лазейка. Человек может заплатить энную сумму – не всю – и это рассмотрят как то, что он начал исполнять обязательство. Чтобы уехать из страны, много времени не надо: запрет достаточно снять на день. Кроме того, помимо самолетов есть и другие виды транспорта, где контроль не столь строг.

Но из-за уголовного дела беглец будет объявлен в розыск, и это хорошо. Проще добиться лишения родительских прав отца (о чем ниже). Не говоря уже о том, что гражданина, нарушившего подписку о невыезде и сбежавшего из-под следствия, при возвращении в Казахстан (если он надумает) ждут, мягко говоря, дополнительные неприятности. В каком-то смысле он сжигает мосты на Родину. Не всякий на это пойдет, а если и решится, физическое отсутствие не помешает взыскать с беглеца долг, если удастся установить принадлежащие ему активы.

Беглецы по определению скрываются. Если человек не появляется по месту жительства и о нем здесь нет сведений в течение года, близкие вправе подать иск о признании того безвестно отсутствующим (статья 28 Гражданского кодекса). В данном случае в суд могут обратиться несовершеннолетние дети пропавшего отца Б.: родительские права их матери позволяют ей выступать их законными представителями А. (пункт 6) статьи 1 Закона РК "О правах ребенка в РК").

По решению суда устанавливается опека над имуществом безвестно отсутствующего, из этого имущества выдается содержание лицам, которых он был обязан содержать, и погашаются все его долги, в том числе по алиментам (пункт 1 статьи 29 ГК). И, кстати, органу опеки и попечительства, чтоб назначить опекуна для охраны имущества, не надо ждать целый год: по заявлению заинтересованных лиц он может это сделать и до истечения года со дня получения последних сведений о местопребывании отсутствующего лица (пункт 2 статьи 29 ГК).

То есть, если должник по алиментам сбежал и скрывается, рабочая схема следующая. Сначала заявление об охране обнаруженного имущества, чтоб его не растащили. Через год скрывательства папаши – признание его безвестно отсутствующим и компенсация из имущества задолженности, а также дальнейшая выплата алиментов вплоть до совершеннолетия детей. То есть до 18 лет, а если те поступят на очное обучение в вуз или хотя бы в колледж – до 21 года (согласно пункту 2 статьи 138 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье").

И даже если позже родитель вдруг объявится, суд лишь отменяет свое решение о признании его безвестно отсутствующим и установлении опеки (статья 30 ГК). Однако выплаченные из имущества долги, разумеется, не возвращает. Так что в этом вопросе надо действовать оперативно.

Что такое злостное уклонение от уплаты алиментов

А в завершение о лишении или ограничении родительских прав. Формально для лишения Ж. родительских прав есть основание. Перечень причин приведен в статье 75 Кодекса, в их числе злостное уклонение от уплаты алиментов.

При этом Верховный суд в своем Нормативном постановлении говорит, что "о злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетельствовать, например, наличие задолженности по алиментам, образовавшейся по вине плательщика алиментов… сокрытие им действительного размера заработка и (или) иного дохода, из которых должно производиться удержание алиментов; розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения; привлечение родителя к административной или уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей (статья 127 Кодекса РК об административных правонарушениях, статья 139 Уголовного кодекса РК)".

И в то же время ВС напоминает, что лишение родительских прав является крайней мерой, а значит, суд может отказать в удовлетворении иска даже и при доказанности вины ответчика, ограничившись предупреждением. Вот такой наш самый гуманный суд в мире.