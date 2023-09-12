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Законодательство РК

Покупатель всегда прав, в его пользу взыщут штраф: как еще защищают потребителей в Казахстане

Закон о защите прав потребителей Фото: Zakon.kz
Магазин продал товар с браком, а затем отказался вернуть деньги. Покупатель обращается в союз потребителей или к омбудсмену и те представляют его в суде. По сути бесплатно! Продавец отдает деньги и платит штраф. Такую схему хотели ввести в Казахстане, но затем передумали, пишет Zakon.kz.

Это слишком хорошо, чтобы быть правдой? Но такую норму государство действительно планировало принять. Конечно, слово "бесплатно" официально нигде не фигурировало. Однако в проекте нового закона "О защите прав потребителей", который разработало Министерство торговли и интеграции РК, в первоначальной его редакции был предусмотрен соответствующий механизм. Однако в последующей рабочей версии, которая поступила в Мажилис, где сейчас и обсуждается, этой нормы – очень социальной – почему-то нет.

Ныне действующий Закон РК "О защите прав потребителей" давно и справедливо критикуется, потому что вообще не "работает". Если вас обманули, обсчитали, обвесили, наказать нечистоплотного продавца практически нереально. Ранее Zakon.kz уже публиковал статью о том, что в Казахстане внедрен так называемый трехступенчатый алгоритм рассмотрения жалоб потребителей: 1 этап – продавец и субъекты досудебного урегулирования споров, 2 этап – государственные органы, и только 3 этап – суд (согласно статьям главы 6-1 Закона). Все это долго и запутано. А если у кого-то все же хватило упорства довести дело до суда – еще и дорого.

Поэтому было решено разработать новую систему защиты прав потребителей – и, соответственно, новый закон. Последовательный трехступенчатый алгоритм отменялся: у потребителя при нарушении его прав появлялась возможность сразу подавать иск в суд. Но главное даже не это.

Судиться – удовольствие мало того что сомнительное, но, повторимся, еще и дорогое. Поэтому разработчик предложил старый проверенный способ, как сделать защиту прав в суде более доступной.

А именно, в редакции законопроекта, которую подготовили к сентябрю прошлого, 2022 года была статья 62, предусматривающая штраф с продавца в пользу общественных объединений потребителей и омбудсмена, если пострадавший решил добиваться правды не самостоятельно, а с их помощью. Штраф составлял от 10 до 50 процентов от удовлетворенной части иска имущественного характера. И от 5 до 50 МРП для исков неимущественного характера.

Всего одна статья, но как кардинально она меняла бы ситуацию! Хотя юридические услуги по представлению интересов и платные по определению, но возможность взыскать штраф с ответчика позволяет юристам ограничиться символической суммой. По крайней мере, так это работает в других странах. В том числе и у наших союзников по ЕАЭС: так, в России ставка составляет 50 процентов, в Белоруссии – 10 процентов (отсюда, к слову, и цифры в казахстанском законопроекте).

В результате это поощряет потребителей активней защищать свои права, а общественные объединения (их ассоциации, союзы) – охотней браться за такие дела. И, что важно, без серьезной финансовой нагрузки для клиентов. Все это дисциплинирует недобросовестных субъектов предпринимательства, которые наверняка предпочтут урегулировать потребительские споры самостоятельно, чем понести убытки в двойном размере.

В итоге государство достигает мультипликативного социального эффекта, причем, заметьте, сугубо рыночными методами. И кстати, почему мы назвали этот механизм старым и проверенным? Дело в том, что подобная норма ранее уже присутствовала в Законе… Казахской Советской Социалистической Республики от 5 июня 1991 года "О защите прав потребителей", правда, тогда с продавца штраф шел в размере 70 процентов в бюджет и 30 процентов общественному объединению.

И тем не менее, несмотря на исторический и современный опыт, отечественный законодатель от идеи все же отказался. Через год текст изрядно переписали, и в новом варианте, который сейчас на рассмотрении в Мажилисе, статье 62 не нашлось места. Правда, появилась другая норма (в статье 54), которая вводит штраф с продавца в пользу непосредственно самого потребителя – от половины суммы иска до 20 МРП до 10 процентов для исков свыше 90 МРП. Казалось бы, и это уже что-то. Но почему бы не ввести оба вида штрафов: и для потребителей, и для представляющих их юристов? Ведь, повторимся, главное, что отпугивает людей от того, чтобы через суд защищать свои права – дороговизна этого способа. И при таком половинчатом решении проблема не исчезнет. Без возможности получить вознаграждение через взыскание штрафа юристы будут по-прежнему "ломить цены" за свои услуги. Тогда зачем вообще было инициировать новый закон?

Логического объяснения этому нет. Учитывая, что в свое время государство (в лице разработчика) реституцию данной нормы в законодательство о защите прав потребителей назвало концептуальной задачей.

Однако у депутатов в рабочей группе, разумеется, есть полномочия вернуть норму в законопроект. Более того скажем: без этого механизма новый закон будет не инструментальным, а защита прав потребителей – лишь красивой декларацией.

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