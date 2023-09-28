Грант будущего или знание – "ксива": почему надо сохранить бесплатное высшее образование

В Казахстане планируют развивать науку. И не из академического интереса, а чтобы приносила доход. Для чего подготовлен проект закона "О науке и технологической политике". Но при этом хотят сэкономить на выделении образовательных грантов. Как стыкуются эти инициативы, разбирался Zakon.kz.

Родители нынешних дошкольников обеспокоены: каким образом их дети будут получать высшее образование после 2036 года. Правильно, надо думать о будущем.

Вопрос возник после того, как Министерство науки и высшего образования РК объявило о новой схеме: вместо того, чтобы массово выделять абитуриентам гранты на получение высшего образования, их родителям предлагается копить на учебу деньги с помощью единой накопительной системы "Келешек", специально внедряемой для этой цели.

В рамках программы часть денег (60 МРП) в качестве первоначального взноса – когда ребенку исполнится 5 лет – выделит государство. Но львиную долю должны накопить родители, откладывая на специальный счет ежемесячно от... Впрочем, пока все эти цифры предварительны: соответствующего НПА еще не существует, есть лишь проект на рассмотрении в Бюджетной комиссии, так что возможны корректировки.

Тем не менее. Грань будущего приоткрыта. И грантов в этом будущем нет. Точнее, есть, но дифференцированные.

"Гранты не прекратятся с 2037 года. Но... количество грантов может измениться или уменьшиться", – сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Подробности и причины сообщили сотрудники комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК:

"При сохранении нынешнего уровня рождаемости в Казахстане к 2040 году расходы бюджета на выделение грантов увеличатся до 29,1 триллиона тенге. Если будет внедрена накопительная система "Келешек", тогда до 2036 года в объеме расходов не ожидается больших изменений. Дополнительные средства потребуются только на первоначальный капитал и государственные вознаграждения. Таким образом, если начиная с 2037 года отказаться от практики выделения грантов, появляется возможность ежегодно экономить 2 триллиона тенге".

Это о причинах: экономия.

"При недостаточности средств по достижении ребенком 18 лет будет возможность в получении льготного кредита для получения образования и воспользоваться дифференцированным образовательным грантом".

Это подробности: что такое дифференцированные гранты. Добавка к накоплениям.

Знание – сила или знание – "ксива"

Объявленная причина реформы – экономия расходов бюджета – безусловно, уважительная. Но не менее важно, что Конституция РК дает гражданам право на получение бесплатного образования, причем как среднего, так и высшего.

"1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее образование обязательно. 2. Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении". Статья 30 Конституции РК

Эти нормы в принципе дублируются (да и не могут иначе) в Законе РК "Об образовании", и не раз, например, в пункте 2 статьи 63. Но в той же статье звучит режущая ухо формулировка – "образовательные услуги", причем как "на платной основе", так и "за счет бюджетных средств". Ухо термин режет по той причине, что его нет в перечне понятий, используемых в данном Законе.

И справедливо нет. Ведь что такое услуга: это когда исполнитель обязуется заказчику совершить определенные действия в его пользу (статья 683 Гражданского кодекса). Но учеба – не массаж, она требует совершения усилий с обеих сторон: и учителя, и ученика. Поэтому закон и использует для этого сложного взаимного процесса понятие "обучение" – чтобы не было ненужных ассоциаций с коммерческими услугами.

А то, знаете, у обучающегося легко может возникнуть соблазн: раз заплатил деньги, то и стараться не надо. А у вуза, в свою очередь – раз платит, не выгонять же! И в итоге "образовательная услуга" будет исчерпана выдачей диплома. Деньги – товар. Знание – "ксива".

Ведь может быть, не так ли?.. Кстати, в одной соседней стране с прошлого, 2022 года понятие "образовательная услуга" по этой причине официально исключено из законодательства. Но не суть.

Предоставление среднего образования в Казахстане из-за того, что оно обязательно и гарантировано, считается функцией государства. А вот высшее все больше становится платной услугой. Выделение образовательных грантов позволяло социальному государству в рыночных условиях сохранять конституционное "право граждан на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении". И никакая экономия средств не должна это право ущемлять.

Но "бесплатно" и "личные накопления" – не одно и то же.

Научный парадокс

Есть еще один момент. Не зря ведь у нас уполномоченный орган называется - Министерство науки и высшего образования. Потому что первого без второго не существует.

Есть такой палиндром, то есть слово, которое читается одинаково в обе стороны – довод. Аргумент с целью доказательства истины. А есть еще один – доход. В Казахстане решили использовать оба в новой стратегии развития в стране науки.

Истинная наука, даже фундаментальная, должна в конечном счете приносить прибыль (хотя "капитализация" научного открытия может, конечно, занимать разное время). Именно так науку понимают в мире последние 500 лет, к этому же подходу пришли, наконец, в РК.

Zakon.kz ранее цитировал главу государства, когда тот высказался на эту тему, еще с открытия первой сессии Парламента VIII созыва, 29 марта 2023 года.

"Экономика должна стать наукоемкой. Требуется не только проводить исследования и получать патенты, но и внедрять научные разработки в производство. С целью комплексного развития науки предстоит принять новый закон. Ожидаю, что депутаты уделят особое внимание этому законопроекту". Касым-Жомарт Токаев

Разработчик и законодатель вняли – и к началу второй сессии разработанный проект закона "О науке и технологической политике" поступил на обсуждение в Мажилис.

Однако для получения доходов нужно сначала понести расходы, сделать инвестиции. Это же, вроде, очевидно. А главные инвестиции здесь – умные головы. Ученых, изобретателей, конструкторов, грамотных инженеров. То есть людей с высшим образованием. Полученным, что характерно, не теми, у кого есть деньги на "образовательную услугу", а теми, кто добился всего своими силами, "на конкурсной основе".

И как одно сочетается с другим? Доходы от развития науки с экономией на взращивании ученых, которые этот самый научно-технический прогресс должны осуществлять.

Парадокс.