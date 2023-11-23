Быт или не быт: нужен ли отдельный закон о противодействии семейно-бытовому насилию

Брань, побои, буллинг, изнасилования, убийства... СМИ пестрят такими новостями. Нужен ли Казахстану закон о противодействии насилию, в частности, бытовому? Или для обеспечения правопорядка вполне достаточно УК и КоАП? Что стоит за "насильственной" новостной повесткой, разбирался Zakon.kz

Если судить по новостям в СМИ и дискуссиям в социальных сетях, можно сделать вывод о резкой вспышке насилия в казахстанском обществе. То муж убил жену, то чиновник домогался гражданки, а какие-то извращенцы и вовсе надругались над детьми. Во всех случаях речь идет о семейно-бытовом насилии или в отношении женщин и несовершеннолетних, пусть даже агрессоры и не связаны с жертвами родственными связями.

Отметим эту важную деталь.

С конкретными насильниками все однозначно: побил, убил или даже выпил и буянил, пугая домашних – должен ответить. Для того, собственно, и существует Административный и Уголовный кодекс, да и весь правоохранительный аппарат государства.

Вопросы вызывает другое. На самом ли деле казахстанцы стали чаще прибегать к насилию? Есть ли общественная тенденция, о которой можно судить из новостной повестки? Или соответствующая картинка старательно рисуется для "разогрева" публики? В таком случае – кем и зачем?

Попытаемся разобраться в этих вопросах, может быть, и не давая читателям готовых ответов, но предоставив информацию для размышления.

Зачем для противодействия бытовому насилию нужен особый закон

Есть мнение, что таким образом общество готовят к необходимости принятия закона о противодействии семейно-бытовому насилию. Мол, сфера семейно-бытовых отношений настолько специфична, что одними мерами уголовного и административного характера тут не обойтись. Специалисты говорят о латентности таких правонарушений: прежде чем в семье случится трагедия, порой проходят годы психологической подготовки к тому – скандалы, угрозы, побои. Однако за домашними стенами этого не видят не общество, ни полиция.

Нужен, короче, особый подход: профилактика и упреждение. А для этого, в свою очередь, нужен отдельный закон – в дополнение к УК и КоАП. Так, повторим, говорят некоторые юристы. Но далеко не все (к чему мы еще вернемся).

Собственно, такой закон в государстве есть – Закон РК "О профилактике бытового насилия". Однако он якобы устарел. Поэтому еще в 2020 году был подготовлен законопроект ему на замену – "О противодействии семейно-бытовому насилию". Но и он, даже еще не став законом, разочаровал депутатов, и в 2021 году документ из парламента был отозван. А значит, по-прежнему действуют нормы старого закона, принятого еще в 2009 году и объявленного устаревшим.

При этом судьба отозванного на доработку законопроекта туманна. А тем временем в Интернете гуляет онлайн-петиция с призывом к властям ужесточить наказание за насилие в отношении женщин и несовершеннолетних, а в докладе небезызвестной правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что законы против домашнего насилия в Казахстане не защищают жертв в должной мере. Читай – государство побуждают к возвращению отозванного законопроекта (возможно, отредактированного).

При этом, что касается непосредственно профилактики семейно-бытового насилия, отозванный проект немногим отличается от старого действующего закона. А те нормы, которыми отличается, уже появились в УК и КоАП. Это, в частности, касается перехода от заявительного на выявительный порядок регистрации правонарушений в семейно-бытовой сфере.

В действующем Законе РК "О профилактике бытового насилия" органы внутренних дел (согласно пп.6) статьи 10) обязаны рассматривать заявления и сообщения о фактах бытового насилия или об угрозе их совершения с выездом на место. В отозванном законопроекте полиция "при поступлении сообщения о факте семейно-бытового насилия обязаны незамедлительно явиться на место происшествия независимо от того, кто обратился в органы полиции - потерпевший, свидетель насилия или другое физическое либо юридическое лицо" (пп.10) статьи 10).

Как видим, для того, чтобы поменять заявительный порядок на выявительный, совсем не обязательно принимать новый закон. Достаточно внести поправки в КоАП, что и было сделано (речь, в частности идет об изменениях в статью 64 КоАП). Нормы, согласно которым для возбуждения административного дела относительно легкого вреда здоровью и побоев в семейно-бытовых отношениях не требуется заявления потерпевшего, введены в действие, напомним, с 1 июля 2023 года (часть 1-1 статьи 73-1 и часть 1-1 статьи 73-2).

Это же относится и к таким действиям как "нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие" (часть 1 статьи 73).

Так почему же, несмотря на это (и другие фактические поправки в УК и КоАП), упорно лоббируется принятие нового закона? Скажем так: потому что у некоторых так называемых "лидеров общественного мнения" есть заинтересованность в том, чтобы акцентировать внимание людей на проблемах казахстанского общества (а где и у кого их нет?) В том числе – и на несовершенстве законодательства.

При этом преследуются совершенно иные цели.

"Беспризорные" дети и экономическое насилие

Правила, касающиеся противодействия семейно-бытовому насилию, в казахстанское законодательство пытаются внедрить вот уже как двадцать лет. Еще в 2004 году был принят Закон РК "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности". Обратите внимание на формулировку. Как будто НПА принимался не в 2004 году, а в 1924-м: какая-то "безнадзорность" и "беспризорность" - как если бы дело происходило после разрухи и гражданской войны.

В 2009 году появился еще один НПА на профильную тему: вышеупомянутый ныне действующий Закон РК "О профилактике бытового насилия". Еще до его принятия многие отечественные юристы выступали с критикой законопроекта, подчеркивая его декларативный и политизированный характер. Дело в том, что специальные механизмы защиты прав ребенка и членов семьи уже прописаны в казахстанском законодательстве, в частности, в Кодексе "О браке (супружестве) и семье", в законе "О правах ребенка в РК" и, разумеется, в УК и КоАП.

Например, согласно статьи 22 Закона РК "О профилактике бытового насилия" в целях обеспечения безопасности потерпевшего судом могут быть установлены особые требования к поведению лица, совершившего бытовое насилие:



вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи; приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия; немедицинское употребление психоактивных веществ.

Однако эти особые требования содержатся и в КоАП, в статье 54.

И этот случай не единичен. Тогда какой смысл в повторах? Смысл, уверяем, есть.

Повторы – не от "сырости", недоработанности документа. Закон представляется нелогичным, излишним в системе казахстанского законодательства, однако он весьма логичен с точки зрения внедрения неорганичных для Казахстана современных западных либеральных общественных моделей.

Наряду с дублирующими нормами есть и уникальные – и весьма интересные. На фоне остального привычного текста они как бы теряются, но ради них все и затевалось. Вот, например, какие могут быть правовые последствия нормы, предлагаемой в статье 4 (Виды бытового насилия) рассматриваемого Закона?

Здесь вводится понятие экономического насилия – это "умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законом право". Выглядит формулировка убедительно (как и всякий троянский конь), но на практике использование этого революционного термина означает, что многие недостаточно обеспеченные люди автоматически попадают в категорию совершающих экономическое насилие в отношении тех же несовершеннолетних – своих детей.

И де-факто не совершая никаких насильственных действий, де-юре могут быть в них обвинены и лишиться родительских прав.

Имплементация норм международного права – это одно. Но в данном случае речь идет о разрушении традиционной семьи и чрезмерном вмешательстве в дела семьи общественных институтов. По умолчанию – государственных, но по факту, возможно – и нет.

Впрочем, здесь и сейчас мы не будем рассуждать о том, как подобные юридические троянские кони под видом заботы о личном и общественном благе проникают в казахстанское законодательство – рассмотрение таких социальных технологий (как и их конечные цели) выходит за рамки статьи, которая и без того разрослась сверх меры и требует завершения.

Может быть, в следующий раз.