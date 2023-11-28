Электромобили есть, тяги – нет: запрет на зарядку тяговых аккумуляторов и пути решения проблемы

Электромобиль – уже давно не роскошь, однако в РК это, скорее, модный аттракцион, чем средство передвижения. Проблема – с зарядкой. В стране нет станций – ЭАЗС, а самостоятельно заряжать в боксе или паркинге запрещает закон. В устаревших правилах, которые надо менять, разбирался Zakon.kz.

В Казахстане, как и везде, растет число людей, пользующихся электротранспортом: автомобилями, скутерами, самокатами. Это и модно, и вроде как дешевле, чем традиционные ДВС и дизель, во всяком случае, в перспективе… Призывает к этому граждан и государство, но лишь на словах. И законы, и инфраструктура в РК остаются на таком уровне, будто никаких электрокаров еще вовсе не придумали.

Сердцем электромобилей является тяговая аккумуляторная батарея. Которую надо регулярно подзаряжать. При фактическом отсутствии в масштабе страны специализированных станций людям приходится это делать самостоятельно – благо приобрести автомобильную зарядную станцию вполне доступно.

Но есть проблема, сформулированная в пп.5 пункта 1080 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК.

"В боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта не допускаются… подзарядка аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, а также в неприспособленных для этих целей помещениях".

Уточним, что под словом "аккумулятор" наряду с батарейками для смартфонов и ноутбуков и обычных АКБ для традиционных авто, согласно государственному стандарту (СТ РК ISO 18300-2017), следует понимать и тяговые аккумуляторы для электромобилей. Впрочем, в данном случае законодатель речь о батарейках для портативных устройств вроде бы не ведет, поскольку запрет установлен в Разделе 9 (Порядок обеспечения пожарной безопасности при содержании объектов транспорта), хотя некоторая неопределенность присутствует…

А вот подзаряжать на парковке у дома электрокары, получается, нельзя. В противном случае установлена административная ответственность по статье 410 КоАП – за нарушение требований пожарной безопасности.

Что тут сказать? Специалисты подчеркивают несоответствие этого устаревшего правила (очевидно, предназначенного для "старых добрых" АКБ) и реальной "опасности" от подзарядки современных литий-ионных – и особенно литий-железо-фосфатных – батарей. Пожар от последних может возникнуть примерно с такой же вероятностью, что и зарождение жизни от удара молнии. Чисто гипотетически.

Тем не менее запрет есть. Возникает вопрос: как быть владельцам электрокаров?

Кого могут наказать за нарушение правил пожарной безопасности

Никто не призывает к обходу этого абсурдного правила, но дело в том, что оно практически неработающее. И дело не только в том, что ответственность за нарушение для физических лиц – 5 МРП на первый раз и 10 МРП за повторный случай в течение года. Деньги, конечно, не совсем символические, но, в общем, равные одной-двум заправкам автомобиля с ДВС, каковых в течение года требуется 30-40, а то и больше.

Проблема в том, как администрируются подобные правонарушения. Государственный контроль в области пожарной безопасности – это составная часть государственной системы оценки и управления рисками. И осуществляется он в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом РК (пункт 4 статьи 38 Закона РК "О гражданской защите").

Так вот, как следует из содержания статьи 23 Предпринимательского кодекса, такой контроль не допустим в отношении физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательства, то есть не зарегистрированных в качестве ИП. А значит, пожарные инспекторы не проверяют как владельцев индивидуальных домов, так и многоквартирных жилых домов, если они выбрали форму управления без образования юридического лица. То есть, например, простое товарищество или непосредственное управление.

А значит, не могут и наказать за нарушение пожарной безопасности. Разумеется – превентивно. Если пожар все-таки разгорелся – это уже совсем другое дело. Бывает, и уголовное – по статье 292 УК.

Тогда как проверить, например, КСК или ОСИ инспекторы вправе. Но поскольку эти объекты отнесены к низкой степени риска, то профилактический контроль предусмотрен без посещения самих объектов (пункт 4 статьи 141 Предпринимательского кодекса), а внеплановая проверка разрешена лишь в результате убедительных сигналов о нарушении (пункт 5 статьи 144). Например, если другие жители многоквартирного дома обратились в ДЧС с жалобой, что соседи используют зарядки для автомобилей – и при этом обращение не анонимное (пункт 6 статьи 144), но с именами и доказательствами.

Второе "изобретение" электричества

Тем не менее ситуация ненормальная, требующая для начала законодательных изменений. Помимо напрашивающейся корректировки вышеупомянутого пп.5 пункта 1080 Правил пожарной безопасности, запрещающей подзарядку аккумуляторов "непосредственно на транспортных средствах" для личного пользования, необходимо, конечно, и регулирование бизнеса. То есть деятельности зарядных станций для публичного пользования, по принципу обычных АЗС.

Если, конечно, Казахстан на самом деле планирует развивать электротранспорт.

Сейчас в РК такого вида экономической деятельности как зарядка электрокаров (или под каким-то другим названием) де-юре не существует. Его, в частности, нет в действующем ОКЭД – Национальном классификаторе РК 03-2019 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Правда, есть информация, что вскоре появится.

Скажем, по примеру стран-соседей. Так, в российском ОКВЭД недавно появились сразу два вида экономической деятельности, под которые можно "подогнать" зарядку электрокаров: технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических и юридических лиц к электрическим сетям, а также продажу электроэнергии пользователю. Напомним, до этих пор продажа электроэнергии как товара могла (а в РК – и до сих пор может) осуществляться лишь специфическим способом – через присоединенную сеть. Такая торговля электричеством называется энергоснабжением и регулируется особой разновидностью договора купли-продажи.

Сравнительно недавнее появление технической возможности накапливать электроэнергию в значительных количествах и хранить ее открывает возможность для нового вида бизнеса – и не только в отношении электрокаров. В мире эта возможность уже реализована, в Казахстане – пока в перспективе. Ну а до законодательных поправок можно воспользоваться рецептом все той же России.

Тамошний законодатель на новые возможности тоже отреагировал не сразу, и до внесения в ОКВЭД новых видов деятельности предприниматели открывали электрозаправки, выбирая для регистрации бизнеса код "техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", куда, в частности, входит и "текущее техническое обслуживание".

В казахстанском ОКЭД такой код тоже имеется, и если открыть СТО, указав в качестве основного вида экономической деятельности "техническое обслуживание и ремонт автомобилей", то эта деятельность не будет нарушать правила пожарной безопасности. При соблюдении, разумеется, установленных требований.