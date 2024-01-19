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Законодательство РК

Как мошенники вешают долги на граждан, "помогая" обналичить товарный кредит

Схема мошенников при товарном кредите Фото: freepik
Оплатить покупку, оформив товарный кредит, становится все проще. И все чаще граждане оказываются жертвами мошенников, воровство которых построено как раз на этой простоте. Предлагая обналичку товарных кредитов, аферисты оставляют людей без товара и без денег, но с долгами, пишет Zakon.kz.

Как всегда, каждый вид мошенничества паразитирует на определенном порядке вещей, который почему-то сложился в обществе. Данный случай – не исключение.

Товарный кредит вместо денежного: товар – деньги – откат

Оформить денежный кредит в банке получается не у всех. Население РК закредитовано, да мало ли еще причин. Другое дело – кредит товарный, на покупку той или иной вещи. На такие сделки банки идут охотнее, а требования к просителям не столь строгие.

В результате сложилась следующая практика – может, и не совсем корректная, но, во всяком случае, устраивающая обе стороны. Человек покупает в кредит, например, дорогой смартфон по цене в миллион тенге. На самом деле ему нужен не телефон, а деньги. За это он готов отдать немалый откат: 20, а то и 30 процентов от суммы. То есть на руки он получает 700-800 тысяч тенге, при этом банку должен миллион, который потихоньку и выплачивает.

Именно в этом и заключается неформальная сделка желающего получить получить кредит со специально обученным человеком – как правило, работником той торговой сети, в которой и приобретался товар. Ну или его подельником; важно, что они отдают из своего кармана наличку должнику, а затем, сбыв товар по рыночной стоимости, возвращают свое с лихвой – теми самыми 20-30 процентами.

Повторимся, схема эта, может быть, и не образец корпоративной этики, но никакой уголовщины здесь нет. Знает человек, на что идет. Если и можно говорить о какой-то ответственности, то разве что дисциплинарной – для ушлого продавца. Да и это не факт: зависит от того, как затем он реализует товар.

Украсть за полторы минуты

Но мошенники наловчились использовать данный спрос к своей выгоде: когда человек заключает договор, на него вешают долг, однако денег он не получает. И вот это уже чисто мошенническая схема. Как она работает?

В социальных сетях, мессенджерах , на сервисах бесплатных объявлений в изобилии можно встретить предложения типа "кредит наличными за 10 минут". Рассчитанные как раз на граждан, которым срочно нужна энная сумма, но банки давать в долг отказывают.

Итак, человек звонит по объявлению, и ему предлагают якобы вышеупомянутый алгоритм с товарным кредитом и откатом. Не будем напрягать фантазию: речь, допустим, идет все о том же смартфоне. Ищущему деньги в долг предлагают взять на покупку смартфона миллион в кредит, получить налом 700 тысяч, и год расплачиваться с банком. Он соглашается.

Мошенников как минимум двое: один – на телефоне в командном пункте, другой – в торговом зале. Первый договаривается с клиентом, тот проходит по скидываемой ссылке, соглашается на кредит и дает все необходимые персональные данные. После того, как кредит одобрен, банк высылает клиенту код, который он сообщает первому мошеннику, как они и договаривались, поскольку все это – часть сделки. Тот передает код своему компаньону, который в это время уже выбрал товар в магазине и изъявил желание оплатить его в кредит.

И вот – але-ап! Продавец удостоверился, что кредит одобрен и можно производить покупку. Мошенник в торговом зале говорит, что хотел бы оплатить товар посредством QR-кода. Затем фотографирует QR-код на свой смартфон (не путать с товаром!) и пересылает подельнику, который, в свою очередь, отправляет его клиенту. Тот сканирует QR-код – и все, оплата за товар принята. Второй мошенник забирает товар из магазина – и растворяется. Первый мошенник заканчивает телефонное общение с клиентом, выбрасывает дежурную сим-карту – и следует примеру напарника.

Вот и все. Дело сделано, причем в предельно короткие сроки. QR-код живет полторы-две минуты, за которые и надо успеть провернуть аферу. Что, конечно, требует набитой руки и определенных навыков. Но в награду мошенники получили на руки товар, который затем сбудут, а клиент, вместо кредита, пусть и с откатом – лишь миллионный долг.

Как не быть ограбленным одним пальцем

Разумеется, когда выясняется, что их кинули, пострадавшие обращаются а полицию. А уж та, в свою очередь, в торговую сеть, из которой преступник и забрал товар. По камерам наблюдения можно найти видеоизображение одного из мошенников, что в дальнейшем может пригодиться. А может – и нет.

Распознание личности по видео – это пока тема для художественных фильмов, причем не самых реалистичных. Разве только фото нарушителя уже присутствует в соответствующих базах данных, в этом случае появится ниточка. Бывает, впрочем, и так, что просматривающие видео работники торговой сети признают в мошеннике продавца из соседнего магазина. Тогда вообще все проще. Но если мошенники планируют работать вдолгую, такие "подарки" они не преподносят.

Сами работники торговых сетей говорят, что 99,9 процентов покупателей – это честные люди. Современные технологии, упрощающие, ускоряющие оплату товара и оформления кредита, делают имущественный оборот и вообще жизнь людей более комфортными. Не требуется носить с собой удостоверение личности, не говоря уже о наличности. Поэтому профилактика подобных преступлений не должна обеспечиваться усложнением, формализацией процедур. Хотя службам безопасности банков и торговых сетей такого рода кейсы добавляют проблем, было бы наивно полагать, что из-за них отныне при покупке товара будут требовать предъявить документы.

Что реалистично, так это самим гражданам соблюдать осторожность. Уж сколько раз твердили миру, что предоставлять свои персональные данные незнакомым людям – это в наш информационный век все равно, что ходить с открытым кошельком, полным денег, по переполненному вокзалу или базару.

Но ходят. А некоторые немолодые и потому не очень разбирающиеся в современных информационных и финансовых технологиях граждане еще и отдают свои смартфоны в чужие руки. А потом удивляются, что за пять минут якобы помощи в получении какой-нибудь справки через Egov ловкая и обаятельная девушка успеет "повесить" на вас десяток кредитов…

Реальный и конкретный, кстати, случай. Представители служб безопасности рассказывают и о множестве других, но не будем отвлекаться на частности. Следует помнить вот о чем.

  • Никому и никогда не оглашайте одноразовые смс-коды, подтверждающие операцию в вашем приложении банка.
  • Не проходите по неизвестным ссылкам.
  • Хотите сохранить свои деньги – соблюдайте цифровую гигиену и оберегайте свой телефон от "случайных связей"!

Современные мошенники могут вас ограбить одним пальцем. Причем вашей же руки. Но те же самые подушечки пальцев – это и ваша подушка безопасности. Если не быть беспечным.

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