"Прививка от глупости": почему в РК нет обязательной вакцинации детей и каковы последствия

Обязаны ли родители вакцинировать детей от инфекций? Имеют ли право дошкольные учреждения не принимать детей без обязательных прививок? Пороговый уровень профилактического охвата – 90%: кто вправе войти в оставшиеся 10%, которых можно не вакцинировать? В проблеме разбирался Zakon.kz.

В Казахстане прямо сейчас непростая ситуация с таким опасным инфекционным заболеванием, как корь. Казалось бы, давно изобретена эффективная вакцина, прививки в нашей стране обязательны – так откуда заразе взяться?!

Конечно, не секрет, что многие родители (данная прививка ставится в возрасте 12-15 месяцев) пренебрежительно относятся к прививкам, фактически саботируя вакцинацию. Мы сейчас не будем говорить, по каким причинам и насколько они уважительны. Ибо главная проблема в том, что по закону родители имеют на это полное право! Независимо от причин и не только в отношении кори. Такая вот сложилась медико-юридическая ситуация. Именно она и является предметом данной статьи.

Корни кори, и не только

Так вот, проблема, с которой регулярно сталкиваются дошкольные образовательные учреждения и родители воспитанников, в следующем. С одной стороны, госорганы требуют соблюдения правил по прививкам, с другой стороны, у дошкольных организаций нет законных рычагов воздействия на родителей, которые не прививают своих детей, рассказывает юрист Сайкен Айсин:

"Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" не имеет императивных норм, обязывающих родителей и законных представителей детей ставить прививки!"

Как же так? Ведь в этом самом кодексе имеется статья 85, посвященная как раз проведению профилактических прививок:

"Плановым профилактическим прививкам подлежат лица, достигшие возраста в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки, не имеющие медицинских противопоказаний". Пункт 6 статьи 85 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения"

Уточним, что в упомянутом Перечне 18 инфекционных и паразитарных заболеваний, требующих обязательных плановых прививок за счет республиканского бюджета, и еще 4 – за счет местных бюджетов.

Это: туберкулез, вирусный гепатит "А" и "В", полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция типа b, пневмококковая инфекция, дифтерия, столбняк, корь, краснуха, паротит, бешенство, брюшной тиф, весенне-летний клещевой энцефалит, чума, коронавирусная инфекция, грипп, сибирская язва, туляремия.

Впрочем, хотя прививки и названы обязательными, вакцинация, во-первых, допускает исключения по медицинским противопоказаниям. А во-вторых, по некоторым заболеваниям прививка требуется не всему населению, а лишь определенным контингентам. Например, от чумы и сибирской язвы – лишь в природных очагах, от "короны" и гриппа – по эпидемиологическим показаниям, от бешенства – при укусе (и ослюнении) животного и т.д.

Зачем мы все это перечисляем? Для того, чтобы продемонстрировать: все расписано, разложено по полочкам. Кого, когда прививают и кто за это платит!

Но вот относительно именно дошкольников ситуация существенно отличается. Этим малышам посвящен пункт 11 статьи 85:

"Допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в дошкольной организации. Коллективный иммунитет – косвенная защита непривитых лиц за счет достижения порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками населения против инфекций, предупреждаемых вакцинами".

А конкретизируется эта норма в Правилах допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки. Согласно этим Правилам (пункту 8), уровень коллективного иммунитета должен составлять не менее 90 процентов – то есть столько детей в коллективе должно быть вакцинировано. И в этом случае оставшиеся 10 процентов могут быть непривитыми, причем не только по медицинским противопоказаниям, но и по иным причинам, которые никак не проговариваются.

А это значит, что для приема в детский сад ребенок не обязательно должен быть привитым. И объяснять причину этого родители и прочие законные представители ребенка тоже не обязаны.

Такая вот парадоксальная ситуация, которая на законодательном уровне способствует периодическим вспышкам древних и новейших инфекционных заболеваний.

Причина заболеваний... правовая коллизия

Возникает вопрос, чем руководствовался законодатель, делая такое значительное исключение для обязательных прививок в отношении поступающих в дошкольные организации (то есть детей, котором на 1 сентября текущего года не исполнилось 6 лет? Особенно учитывая, что таким исключением во многом обессмысливается сама идея обязательной вакцинации (ведь большинство прививок должны делаться в младенчестве).

Непонятно. Но раз так, раз прививки для малышей не строго обязательны, то, "соответственно, в типовых договорах оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 28 января 2016 года № 93, а также в договорах, размещенных в информационных системах, отсутствуют нормы, позволяющие администрации детского сада расторгнуть договор с родителем, отказывающимся прививать своего ребенка", – уточняет эксперт.

По той же причине и в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрены штрафные санкции за отказ родителя или законного представителя прививать несовершеннолетнего ребенка.

"Да и вообще, гарантированное конституционное право на образование детей никто не отменял". Сайкен Айсин

Однако и страшные инфекционные заболевания, такие, как корь, тоже, к сожалению, отменить пока не получается. Время от времени случаются вспышки, государство реагирует. Каким образом? Существуют Правила допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки. Так вот, в связи с эпидемиологической обстановкой управления здравоохранения периодически проверяют их соблюдение.

В результате на детские сады накладывают штраф за несоблюдение Правил по прививкам, который в обязательном порядке сопровождается требованием устранить нарушения.

"Но чтобы его устранить, надо принудительно привить ребенка, что наказуемо. Или же исключить ребенка из детского садика, что незаконно. Из-за нормативной коллизии дошкольные организации оказались зажатыми между двумя тисками. С одной стороны, санкции санитарно-эпидемиологического контроля, а с другой бесперспективные судебные тяжбы с родителями детей, которых незаконно отчислили из дошкольной организации (акиматовские, прокурорские и другие проверки)". Сайкен Айсин

Проблема обостряется всякий раз, когда происходит вспышка того или иного заболевания. Но, очевидно, решать ее нужно не ситуативно, а принципиально. Необходимо устранить вышеупомянутые правовые коллизии.

К слову, с таким аргументированным предложением к компетентным государственным органам обратилась Казахстанская ассоциация непрерывного образования по Акмолинской области. Среди адресатов: Минздрав, Минюст, Министерство просвещения, а также Институт законодательства и правовой информации РК.

А в заключение еще раз скажем о пресловутом коллективном иммунитете в 90 процентов. Дело ведь не только в том, насколько оправдана именно эта цифра. Между родителями возникают конфликты на предмет дискриминации, когда администрация детсада, от которой власти требуют устранить нарушения, ставит родителей непривитых детей перед выбором (по действующему законодательству, повторимся, незаконным): поставить вакцину или забрать ребенка из детсада.

Родители возмущаются: почему именно их ребенок не вошел в допустимый 10-процентный пороговый уровень непривитых детей? И они правы: никаких ограничений того, чтобы войти в этот лимит, не установлено. Повторим формулировку из вышеупомянутых Правил (пункт 4): "наличие постоянных медицинских противопоказаний или иных причин". То есть все, что угодно.

В результате считать привитых и непривитых детей администрация начинает лишь после того, когда от проверяющих приходят соответствующие предписания. При том, что есть Правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, устанавливающие перечень необходимых документов для приема ребенка в детсад. Среди этих документов фигурирует и карта профилактических прививок формы № 065/у (пп.5) пункта 8 Приложения 4 к данным Правилам).

"Вот только нигде не говорится, что данная карта должна быть заполненной и содержать отметки врачей о получении прививок". Сайкен Айсин

То есть данная справка, форма № 065/у – чистой воды проформа! Никому на самом деле не интересно, какие прививки ребенком получены (пока гром не грянет, разумеется). Ведь если детсад откажет в приеме документов и зачислении ребенка в дошкольную организацию на том основании, что в карте отсутствуют отметки о получении профилактических прививок, этот отказ будет незаконным. Его можно обжаловать и даже наказать детский сад финансово за причиненные хлопоты.