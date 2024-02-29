Интернет в РК собираются сделать дешевле, а сотовую связь – лучше

Почему качество сотовой связи в Казахстане, особенно в новых спальных районах, невысокое? Как это исправить? Что надо сделать для удешевления интернет-трафика? Ответы можно найти в нормах законопроекта по вопросам связи и IT-сферы, который Мажилис принял во втором чтении, пишет Zakon.kz.

Сегодня в новых микрорайонах застройка идет без учета мест размещения средств связи. Очень часто там негде установить антенно-мачтовые сооружения.

"Спальные районы в прямом смысле становятся "спальными", потому что там нет связи", – рассказывает депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

Депутаты инициировали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации" в ноябре 2023 года. А 28 февраля 2024 года Мажилис Парламента РК принял документ во втором чтении.

Итак, чтобы улучшить качество связи в РК, планируется:

ввести систему радиопланирования, то есть связь становится частью планов детальных планировок городов , а операторы связи будут согласовывать свои радиочастотные планы с регулятором;

, а операторы связи будут согласовывать свои радиочастотные планы с регулятором; для расположения антенно-мачтовых сооружений вводится земельный сервитут ;

; акиматы получают право строить, содержать и обеспечивать равный доступ к такой инфраструктуре связи (сегодня уже есть примеры, когда все необходимые АМС строятся за счет местного бюджета, а затем сдаются в аренду операторам . Это хорошее решение и в части оперативности, и в части развития конкуренции на рынке связи, ведь доступ к государственным вышкам открыт для всех);

. Это хорошее решение и в части оперативности, и в части развития конкуренции на рынке связи, ведь доступ к государственным вышкам открыт для всех); регулирование работы различных радиоустройств, таких, например, как репитеры или усилители сигнала. (Иногда их массовое и неправильное использование вместо усиления блокирует связь).

"А еще законопроектом предусмотрены регламенты по использованию аппаратуры, блокирующей сигнал сотовой связи в организациях уголовно-исполнительной системы. Мы получаем очень много обращений граждан, которые проживают на близлежащей территории и у них сигнал также блокируется". Екатерина Смышляева

Но качество связи – не единственное слабое звено.

"Когда кабельная канализация находится в частных руках, всегда есть риски монополизации рынка. Нет гарантии, что равный доступ получат все операторы. Это подтверждает тот факт, что рынок малых операторов связи в нашей стране крайне незначителен. Хотя это именно те субъекты рынка, которые заинтересованы в проведении и качественном обслуживании "последней мили". То есть канала связи от магистральной сети к дому абонента", – рассказывает Екатерина Смышляева.

Именно поэтому и планируется передача колодцев с интернет-коммуникациями на баланс местных исполнительных органов. В чем цель данного нововведения?

Если балансодержателем инфраструктуры связи будет государство, то оно обеспечит равных доступ всех предпринимателей и даст им возможность работать. Речь идет о вновь создаваемых каналах, а также тех, что на сегодня являются официально "бесхозными". Конечно, их содержание - это определенные трудовые и материальные затраты, однако для развития городских коммуникаций это очень важное направление.

"Как это скажется на простых гражданах? Появится конкуренция на рынке, будет выбор операторов, вырастет сервис, возможно, снизится цена. Конкурентный рынок – это всегда хорошо для потребителя". Екатерина Смышляева

Ранее Zakon.kz опубликовал статью, где депутат рассказала, что законопроектом предполагается пилотный проект по внедрению беспроводного Интернета Starlink, создание антифрод-центра – системы, защищающей население от интернет-мошенников. Также будут внедрены "электронные пломбы", льготные тарифы для лиц с инвалидностью, "единое окно" ЕО НИС для господдержки инноваторов и изобретателей, и множество других новшеств в IT-сфере и связи.