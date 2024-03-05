Как правильно занимать в долг и отдавать: в Казахстане поменяют нормы кредитования банками и МФО

Потребительские кредиты ограничат 5 миллионами для банков и 2 миллионами тенге для МФО. А выдачу беззалоговых кредитов и вовсе запретят, если есть просрочка свыше 90 дней. Обо всех новеллах в законодательство по вопросам кредитования Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев.

Население Казахстана крайне закредитовано. Около 8,5 миллионов казахстанцев имеют долги. Из них около 1,6 миллиона человек не могут вовремя погасить задолжность. Сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет около 1,7 триллиона тенге.

Чтобы навести порядок в этой сфере, депутаты Мажилиса разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков". В работу документ был принят в конце прошлого года, депутаты провели по нему уже 15 заседаний рабочих групп, а в ближайшее время законопроект будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания Мажилиса в первом чтении.

О предлагаемых новшествах в интервью Zakon.kz рассказал один из авторов законопроекта и руководитель рабочей группы, член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса РК, член фракции партии AMANAT Берик Бейсенгалиев.

Потребительские кредиты ограничат 5 миллионами

Расскажите о законопроекте подробнее.

"Для решения проблем закредитованности населения законопроектом предусмотрено введение запрета для банков и микрофинансовых организаций начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам".

"Также предлагается ввести запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней. При этом данный запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения займа физического лица на улучшающих условиях". Берик Бейсенгалиев

"Вводится понятие потребительского кредита и на нормативном уровне будет ограничено его максимальное значение (для банков – 5 миллионов тенге, для МФО – 2 миллиона тенге). Подчеркну, сегодня банки осуществляют выдачу потребительских кредитов на крупные суммы (доходит до десятков миллионов и более), так как законодательно не установлен предельный уровень задолженности по потребительским кредитам".

Вводится ограничение на продажу кредитов коллекторам

На парламентских слушаниях, прошедших в октябре прошлого года по закредитованности населения, говорилось о введении полного запрета на продажу долгов граждан коллекторским агентствам. Какая сейчас ситуация?

"За последние годы сложилась практика, когда банки и МФО для очистки собственных балансов переуступают проблемные кредиты физических лиц коллекторам со значительным дисконтом. На 1 января 2024 года коллекторам переданы долги наших граждан на сумму 382 миллиарда тенге (это около 890 тысяч заемщиков)".

"Все мы знаем, как работают коллекторы. И в большинстве случаев они осуществляют взыскание долга без проведения реструктуризации задолженности. В связи с чем, депутатами было изначально предложено ввести полный запрет. Однако Правительством РК норма не была поддержана". Берик Бейсенгалиев

"Поэтому для защиты прав заемщиков на данном этапе законопроектом вводится ограничение на продажу кредитов физических лиц коллекторским агентствам. Теперь продажа будет возможна только по истечении 24 месяцев с даты просрочки и проведения процедуры урегулирования задолженности.

А по тем займам физических лиц, которые ранее уже были выкуплены коллекторскими агентствами, и по которым коллекторами взыскание долга проводится без реструктуризации, вводится прямая обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физических лиц".

"Хочу сразу отметить, что введение ограничения по продаже долгов граждан коллекторам не означает полной остановки коллекторского рынка. Они смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения, будут продолжать оказывать услуги по взысканию задолженности. Но кредиты будут оставаться на этот период у банков и МФО, и они будут нести ответственность за работу с проблемными заемщиками". Берик Бейсенгалиев

Это, в первую очередь, повысит дисциплину финансовых организаций при выдаче кредитов. Уже не получится, как раньше, просто передать коллекторским агентствам проблемную задолженность, почистить свой портфель и спокойно выдавать дальше кредиты.

Коэффициент долговой нагрузки и коэффициент долга к доходу

Все это позволит защитить права заемщиков? Или необходимы нормы по усилению требований к финансовым организациям? Предусмотрены такие в законопроекте?

"Во-первых, хотел бы сразу отметить, что нормы законопроекта действительно защищают права заемщиков.Они помогают урегулировать просроченную задолженность по кредитам, не допустить ее дальнейшего роста". Берик Бейсенгалиев

"К примеру, в законопроекте содержатся нормы по запрету на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей, имеющих несовершеннолетних детей (в настоящее время такой запрет действует в отношении социально уязвимых слоев населения).

Кроме того, для поддержки заемщиков законопроектом предусмотрено сохранение на банковском счете заемщика денег в размере не менее 2 прожиточных минимумов в процессе взыскания задолженности по кредитам".

"Теперь, возвращаясь к вашему вопросу. Вы сами прекрасно знаете, что наши граждане для закрытия одного просроченного кредита берут новые кредиты под уже более высокие проценты. А когда им отказывает банк, обращаются в разные микрофинансовые организации, где ставки кредитования еще больше". Берик Бейсенгалиев

"И вот здесь, если говорить, почему происходит такая ситуация, когда при наличии просроченной задолженности выдаются новые кредиты, то ответ простой – банки и особенно микрофинансовые организации выдают кредиты без должной проверки платежеспособности заемщика.

И на ваш вопрос, какие нормы по усилению требований к финансовым организациям предусмотрены законопроектом, отвечу следующим образом.

Депутатами для банков и МФО предложено на уровне законопроекта установить обязательным к соблюдению два пруденциальных норматива. Это коэффициент долговой нагрузки и коэффициент долга к доходу заемщика".

Что они означают?

Коэффициент долговой нагрузки заемщика (КДН) определяет, какая часть дохода заемщика применяется для погашения долговых обязательств. Данный коэффициент рассчитывается как отношение суммы ежемесячного платежа по всем непогашенным кредитам к среднему ежемесячному доходу заемщика за последние 6 месяцев.

"То есть, в соответствии с КДН ежемесячный платеж не должен превышать половины официального дохода заемщика. Чем выше данный показатель, тем ниже у гражданина возможности получения кредита и выше вероятность, что при финансовой трудности у него снижается возможность обслуживания задолженности". Берик Бейсенгалиев

На сегодня требования к расчету и соблюдению КДН установлены для банков и микрофинансовых организаций в нормативном постановлении Национального банка. Законодательное установление требований о соблюдении этих коэффициентов позволит повысить ответственность финансовых организаций за их соблюдение, поскольку нарушение пруденциальных нормативов является основанием для отзыва лицензий.

"Что касается коэффициента долга к доходу заемщика, это абсолютно новый макропруденциальный норматив. Он устанавливает максимальный лимит общей долговой нагрузки заемщика по всем видам займов. Лимиты устанавливаются, исходя из возраста заемщика и уровня его доходов". Берик Бейсенгалиев

Упрощается процедура признания банкротом

На презентации законопроекта также говорилось о расширении полномочий банковского омбудсмана...

"Все верно. Ежедневно на фоне роста потребительского кредитования мы получаем большое число обращений граждан по оказанию помощи в снижении уровня проблемной задолженности. Однако существующий на сегодня институт банковского омбудсмана практически не задействован в защите прав заемщиков в досудебном урегулировании проблемных кредитов. В особенности потребительских, так как его полномочия ограничены рассмотрением споров по ипотечным займам.

В этой связи, депутатами предложено в законопроекте ввести обязанность банковского омбудсмана проводить урегулирование споров по всем кредитам граждан. При этом, исполнение решения банковского омбудсмана для банков, МФО и коллекторов будет обязательным".

Крайней мерой для заемщика, который не может отдать долг, остается признание себя банкротом. Но на сегодня процедура подачи заявления усложнена. Скажите, пожалуйста, поскольку темы взаимосвязаны, предусмотрены ли в законопроекте меры в данной сфере?

Как известно, с марта 2023 года введен в действие Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан". Данный закон предусматривает три вида процедуры: внесудебное, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

"Спустя год, как показала практика, одной из основных причин отказа в применении процедуры внесудебного банкротства, является, то, что банки и МФО не выдают гражданам справки о проведённых мерах по урегулированию задолженности". Берик Бейсенгалиев

"Отсюда у нас такая статистика. По состоянию на 13 февраля т.г. из 84 тысяч заявлений от граждан признано банкротом около 9,5 тысяч. Более 64 тысяч граждан получили отказ в применении процедуры внесудебного банкротства.

Но хочу сразу тут отметить – у нас нет цели признать всех банкротами. Поскольку, как вы правильно отметили, банкротство – это крайняя мера".

"После признания банкротом будут введены ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет (кроме кредитов ломбардов).То есть человек на эти 5 лет выпадет из экономического оборота страны. Кроме того, будет вестись мониторинг финансового состояния гражданина в течение 3-х лет после признания его банкротом". Берик Бейсенгалиев

"Последствия, как мы видим, серьезные. Поэтому перед применением процедуры внесудебного банкротства необходимо пройти процедуру урегулирования проблемной задолженности с финансовыми организациями. Каждый должен понимать, что банкротство не станет уходом от проблем с долгами, а будет лишь помощью в безвыходной ситуации".

"Но с целью устранения излишних административных барьеров в рамках процедуры внесудебного банкротства законопроектом исключается требование по предоставлению должником документа, подтверждающего урегулирование просроченной задолженности". Берик Бейсенгалиев

Обязанность по подтверждению урегулирования задолженности по кредитам возлагается непосредственно на банки и МФО, которые будут передавать соответствующую информацию напрямую в кредитное бюро. Кроме этого, законопроектом сокращается срок проведения процедуры урегулирования и взыскания задолженности с 18 до 12 месяцев.