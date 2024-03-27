Кладбище домашних животных или "утилизация биологических отходов"

Домашние питомцы, как и все на свете, рано или поздно уходят в мир иной. Что их хозяевам делать с останками любимых кошек и собак? Каковы правила? Законы запрещают самодеятельные похороны или кремацию, но официальных кладбищ домашних животных в стране нет. В ситуации разбирался Zakon.kz.

На самом деле, законодательная база в этой сфере разработана недостаточно. Судите сами.

В РК действует закон "О ветеринарии", в котором имеется понятие "утилизация биологических отходов" (к которым относятся и трупы животных). Согласно пп. 46-11) статьи 8 Закона разработкой порядка утилизации занимается уполномоченный орган – Минсельхоз.

Во исполнение этой нормы сейчас действуют Правила утилизации, уничтожения биологических отходов, утвержденные Приказом министра сельского хозяйства от 2015 года. И название документа, и авторство говорят сами за себя: своей "целевой аудиторией" (если можно так выразиться) НПА имеет сельскохозяйственных животных, выращиваемых для удовлетворения отнюдь не эстетических потребностей. Отсюда и способы утилизации, и сами термины. Ведь скот выращивается в конечном счете для убоя, и лишь те животные, которые по каким-то причинам не подошли для этой цели, подлежат утилизации, а в случае опасных инфекций – уничтожению.

Отсюда и допустимые способы утилизации: скотомогильники (биотермические ямы), сжигание в специальных установках, а также переработка на "кормовые цели" (пункт 6 вышеупомянутого Приказа).

Но в 2021 году в Казахстане приняли закон "Об ответственном отношении с животными". В нем была определена категория "домашних животных", или животных-компаньонов, которые содержатся именно для "удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении" (пп. 24) статьи 1).

Однако при обращении с трупами в том числе и этих домашних животных законодатель не нашел ничего уместнее, чем руководствоваться действующим законодательством в области ветеринарии, а значит, и Приказом Минсельхоза (пункт 4 статьи 15 Закона "Об ответственном отношении с животными").

То есть провожать в последний путь домашних питомцев-компаньонов их владельцам предлагается также посредством массовых скотомогильников и мега-печей. Или путем перемалывания в мясокостную муку. Других правомерных способов нет (пункт 5 Приказа):

"Сброс биологических отходов в водоемы, мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения исключается".

При этом надо учитывать, что о смерти животного необходимо известить ветеринарную службу (пункт 3 Приказа):

"С момента гибели животного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода в срок не более суток физические и юридические лица извещают об этом специалиста в области ветеринарии – работника подразделений государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии".

Ветеринар определит, не стала ли причиной гибели животного особо опасная болезнь, включенная в специальный Перечень (бешенство, токсоплазмоз собак и кошек, микроспория кошек и т.д.). И в зависимости от результатов обследования примет решение, в каком порядке следует уничтожить труп (с предварительным изъятием у владельца или без такового) и какой акт затем составить.

Такая вот катавасия.

Если же нарушить этот порядок, то владельцу самовольно похороненной собаки или кошки грозит штраф в соответствии с пунктом 3 статьи 406 КоАП:

"Непроведение или ненадлежащее проведение ветеринарных мероприятий… влекут штраф на физических лиц в размере 25 МРП".

Акт об уничтожении

Вот только администрировать эту норму весьма затруднительно. К ответственности за нарушение статьи 406 КоАП привлекают должностные лица уполномоченного органа – Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК (согласно статье 703 КоАП). Это, пожалуй, будет работать, если владельцы вздумают хоронить почивших питомцев где-нибудь в людном месте, в общественном парке, например.

Но как горстка ветврачей на всю республику сможет отследить, чтобы те не осуществили ритуал в саду своего дома или на даче? Или на пустыре. За гаражом. В рощице за городом. Да мало ли где можно схорониться, чтобы похоронить…

Неработающая, одним словом, норма. (И слава Богу, скажут собачники и кошатники, которых никак не устраивает перспектива скотомогильника для любимцев.) Какие еще обстоятельства делают существующие правила не инструментальными?

Во-первых, привлечь к ответственности владельца домашнего животного можно лишь в случае, если то поставлено на учет. Иначе нельзя доказать, что у него есть хозяин, которого можно было привлечь за "непроведение или ненадлежащее проведение ветеринарных мероприятий". Не говоря уже о том, что люди не спешат регистрировать кошек и собак, так ведь других домашних животных они ставить на учет и не обязаны (согласно Перечню домашних животных, подлежащих учету).

"Это хомяки и морские свинки, карликовые свиньи, шиншиллы и хорьки, декоративные крысы, черепахи и обезьяны некоторых видов".

Мы уже не говорим об аквариумных рыбках, канарейках, попугайчиках и т.д., о которых в НПА вообще ни слова.

Во-вторых, если уж строго следовать статье 406 КоАП, то штрафовать следует не только за самовольное захоронение останков, но и, скажем, за то, что почистил пойманную рыбу на рыбалке и выбросил потроха в реку или на берег. Это, к слову, еще и нарушение Правил рыболовства, но не будем отвлекаться (желающие, впрочем, могут ознакомиться здесь).

Рыболов в соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса приобретает право собственности на трофей, если добыл его в соответствии с законодательством, а также местным обычаем. И как собственник обязан проводить надлежащие ветеринарные мероприятия. Ведь хвост и чешуя – это тоже биологические отходы, утилизация которых, таким образом, требует заключения ветеринара, сертифицированной биотермической ямы и оформленного по всем правилам бюрократической науки Акта об уничтожении…

Однако это абсурд.

Ну и главное. Нельзя приравнивать домашних животных к сельскохозяйственным. Что за братские могилы для индивидуальных личностей!? Ведь именно таковыми их считают хозяева. Очевидно, необходимы отдельные правила для захоронения или кремации домашних животных. А равно специальные кладбища для них. Такие есть во всем мире.

Люди хотят сохранить память об ушедших четвероногих друзьях. И если не дать им такую официальную возможность, будут устраивать стихийные мемориалы. Пока не решить вопрос с причиной, бессмысленно бороться со следствиями.