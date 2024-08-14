Правила оплаты дошкольного образования планируют поменять с 1 января 2025 года: как и почему

В Казахстане внедряют систему ваучерного финансирования дошкольного обучения: деньги следуют за ребенком. Говорят: прогрессивно. Но не всем родителям и воспитателям нравится. Какая система лучше: новая или действующая (акиматы размещают госзаказ среди детских садов) – разбирался Zakon.kz.

Реформа идет четвертый год. Прежде чем распространить новый порядок по всей стране, апробировать его решили в нескольких регионах. Первый пилотный проект по ваучерному (персонифицированному) финансированию дошкольников был запущен еще в 2021 году по столице. Затем последовал еще один. Наконец, в 2024 году проводится пилот по городам Шымкент, Тараз и Туркестан.

После чего с 1 января 2025 года планируется "масштабирование по всей стране".

В чем смысл реформы? Как известно, дети в Казахстане начинают долгую образовательную эпопею не в школе, а еще раньше – в дошкольных учреждениях. Само дошкольное воспитание и обучение (не путать с другими статьями расходов) для родителей бесплатное – платит государство. По действующим правилам территориальные управления Министерства просвещения в составе акиматов распределяют госзаказ среди детских садов.

Так вот, эту схему решили изменить. Выделенный из бюджета объем средств (в 2024 году – 815 миллиардов тенге) будут распределять не в дошкольных учреждениях, а на счетах родителей или других законных представителей ребенка. Эта персональная доля – ваучер – и дала название новой схеме: "Ваучерное финансирование дошкольных организаций".

Отсюда и слоган: деньги следуют за ребенком. Мол, если родители захотят сменить дошкольную организацию из-за ненадлежащего качества услуг, новый детсад вместе с ребенком получит и его ваучер, а старый, плохой детсад – потеряет. Таким образом, родители смогут контролировать качество услуг, и вообще: ваучерная система позволит выбрать наиболее подходящие для ребенка детские сады.

Кроме того, это будет способствовать конкуренции, а стало быть, улучшит прозрачность, качество и далее по списку. В общем, риторика примерно такая же, какая была в свое время при внедрении системы обязательного медицинского страхования…

Но не все так радужно. Дело в том, что схему финансирования не просто изменили, а усложнили, введя в нее дополнительных игроков. Деньги не просто поступают с персонального счета в избранный детсад.

Алгоритм – он так официально и называется в Приказе министра просвещения РК от 29 февраля 2024 года № 53 "О некоторых вопросах пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг" – следующий.

Управление образования перечисляет средства оператору проекта – АО "Финансовый центр", тот отправляет деньги на банковские счета детей в банк второго уровня, БВУ, в свою очередь, ждет заполнения детсадом табеля посещаемости воспитанника, а затем подтверждения табеля со стороны родителей – и только после этого деньги с банковского счета поступают в дошкольное учреждение.

В чем проблема? В Казахстане около миллиона (в 2024 году детсадами охвачена 971 тысяча) дошкольников. Соответственно, столько будет и счетов. Предположим (а это нетрудно предположить), через некоторое время выяснится, что сумма, выделенная под госзаказ, и сумма, полученная детсадами, отличаются.

Придется проверять. А как проверить миллион счетов (каждый месяц) в каждом удаленном уголке Казахстана?! И где, на какой стадии произошла "утечка"?

На самом деле, это старая проблема "мертвых душ", для решения которой и инициирована реформа.

"Однако искоренить "мертвые души" при помощи ваучерного финансирования вряд ли получится, т.к. проверяющим органам легче проверить 20 областных и городских управлений образования на предмет целевого использования средств и через них вычислить "мертвые души", чем искать распыленные деньги по всему Казахстану среди сотен тысяч недобросовестных получателей и поставщиков услуг", – говорит юрист, к.ю.н., специалист в сфере образовательного права Сайкен Айсин.

Алгоритм для детсадовского возраста

Впрочем, эти вопросы – государственные: для государственных деятелей, которые должны мыслить на несколько шагов вперед и в масштабах всей страны. Простых же граждан волнуют проблемы более приземленные. Говорим так, потому что их озвучили сами участники пилотного проекта, то есть представители дошкольных организаций образования, входящие в ОИПиЮЛ "Казахстанская ассоциация непрерывного образования по Туркестанской области", а также родители.

Причем свои опасения они изложили в официальном обращении в государственные органы, в том числе и правоохранительные. Чем же встревожены люди?

Проблем много, поэтому все перечислять не будем, остановимся на самых острых.

Например, такой. В РК уже несколько лет функционирует портал Indigo, посредством которого родители могут выбрать дошкольную организацию, поставить ребенка в очередь или взять направление для зачисления в детский сад. Сервис этот, заметим, частный.

Так вот, в новом проекте этот сервис принимает самое непосредственное участие. А именно, говорится, что "управление ваучерным финансированием осуществляет АО "Финансовый центр", а система Indigo самостоятельно обеспечивает обмен данными между банками, национальной образовательной платформой и другими ведомствами".

"Вышеназванные организации – и портал, и БВУ – не являются государственными органами, поэтому напрашивается вопрос: на каком основании госфункции были переданы третьим лицам и тем более частным". Сайкен Айсин

Уточним, здесь юридическая проблема. Согласно пп. 6) п. 7 упомянутого выше алгоритма, авторы пилотного проекта перекладывают на БВУ обязанность по соблюдению целевого назначения бюджетных средств, перечисляемых на банковские счета детей и предназначенных для последующего безналичного перечисления в дошкольные организации.

"Однако обязанность по соблюдению целевого назначения бюджетных средств и ответственность возложены на Министерство просвещения РК и местные исполнительные органы, и передача государственных функций частным лицам запрещена действующим законодательством Казахстана". Сайкен Айсин

Кроме того, если новая схема будет масштабирована по всей стране, то иного способа определить ребенка в детсад, кроме как посредством частного портала Indigo, не будет. Это как вообще!?

Не говоря уже о том, что весь этот проект ваучерного финансирования разработан под городские условия и не учитывает особенности сельской местности: слабый интернет, отсутствие отделений банков, маленькое количество пользователей смартфонов...

"Многие родители, дедушки и бабушки в казахстанской глубинке не знают даже, что такое ЕЦП, откуда его брать и как им пользоваться". Сайкен Айсин

Педагоги вынуждены разъяснять им, как пользоваться мобильными приложениями, чтобы поставить в единую очередь, зачислить в детский сад, пройти биометрию, получить ваучерные деньги и многое другое.

"А это, между прочим, не их работа, а компетенция местных исполнительных органов, возложенная пп. 18-1) пункта 2 статьи 6 Закона РК "Об образовании", по оказанию семьям, пользующимся услугами организаций дошкольного воспитания, необходимой методической и консультативной помощи. Но эта функция фактически перекладывается на плечи воспитателей и нянечек! Еще одно нарушение закона". Сайкен Айсин

И подобных изъянов – масса.

Наверное, не будет преувеличением сказать, что предлагаемый проект, как бы это лучше выразиться, сыроват. При этом и существующая схема тоже, разумеется, не идеальная. Однако не будем забывать, что сфера образования в РК, пожалуй, больше других подвергается экспериментам, которые затем нередко признаются неудачными.