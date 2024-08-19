Когда врачи отрезали не то: как наказать медиков за врачебную ошибку

Пациенту вырезали аппендикс, но при этом "забыли" в животе посторонний предмет. Анестезиологи не рассчитали дозу наркоза. Стоматологи сломали зуб во время его удаления. И еще 1001 хотя и анекдотическая, но реальная история. Как пациенту наказать эскулапов за ошибки, разбирался Zakon.kz.

Ответственность за причинение вреда здоровью в ходе лечения может быть как уголовная или административная, так и гражданско-правовая. Последняя наступает в случае, если пострадавший подаст на медучреждение в суд исковое заявление о возмещении вреда (такого рода деликтам и обязательствам из них посвящена глава 47 ГК) и выиграет процесс.

Кроме того, с 21 октября 2024 года вступят в силу новые правила, предусматривающие обязательное страхование профессиональной ответственности врачей, о чем Zakon.kz публиковал статью ранее. То есть, пациент, если экспертная комиссия признает факт нанесения вреда его здоровью или жизни, получит страховую выплату и без подачи иска.

Однако в данной статье поговорим не о возможных денежных компенсациях со стороны медучреждения, а об уголовной и административной ответственности допустивших врачебную ошибку медработников. Подчеркнем, именно ошибку. Хотя, вообще, самого такого понятия в законодательстве нет, речь идет о причинении вреда по неосторожности, вследствие небрежности или самонадеянности. Если же был умысел, это уже совсем другие составы преступлений, выходящие за рамки нашего рассказа.





И сразу следует сказать, что наказание (по УК) и взыскание (по КоАП) в РК постоянно смягчаются. Если нет признаков уголовно-наказуемого деяния, то есть, в нашем медицинском случае, причинения средней тяжести или тяжкого вреда здоровью, а также смерти, то правонарушение подпадает под статью 80 КоАП.

Если причинен легкий вред, то за "несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи" — штраф от 20 до 100 МРП. Если даже и легкого вреда нет, но налицо грубое нарушение стандартов и правил оказания медпомощи – штраф 10 до 70 МРП.

Но, к слову, о смягчении ответственности. Взыскание предусмотрено в данной ситуации лишь за грубое нарушение (добавлены в КоАП части 2-1 и 2-2 статьи 80). За простое, не грубое нарушение медработникам отвечать не придется – части 1 и 2 статьи 80 исключены теми же поправками от 28.12.2018.

При этом четкого руководства: какое нарушение считать грубым – в новеллах не содержится. Это вроде бы и объяснимо: только Стандарты организации оказания медпомощи в стационарных условиях в РК – алгоритм из 47 пунктов. Попробуй предусмотреть, нарушение какого из них и насколько следует считать грубым! Например, при тяжелых состояниях доктор должен осматривать пациента каждые 3 часа (пункт 15). А если врач пришел через 3 часа с четвертью, это грубое нарушение или нет? В общем, все на глаз, но от ответа зависит, между прочим, наступит ответственность или нет.

Однако перейдем все-таки к более серьезным кейсам. Когда по неосторожности медработников причинен вред здоровью средней тяжести (то есть минимум повлекший утрату трудоспособности на 21 день), это уже состав уголовного правонарушения – часть 1 статьи 317 УК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности посвящена часть 2 статьи 317 УК, причинению смерти – часть 3. Наказание, понятное дело, усиливается в зависимости от тяжести вреда.

Если за вред средней тяжести грозит штраф до 100 МРП или арест до 30 суток, то случаи причинения тяжкого вреда:

"Наказываются штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового".

Если же пациент погибнет вследствие ошибки медработника, то последнему грозит срок до 4 лет – и штрафом уже не отвертишься.

Немного нелогично, кстати, выглядит то обстоятельство, что заражение ВИЧ наказывается более сурово, чем причинение смерти – до 5 лет ограничения или лишения свободы. Ну и, в самом пиковом случае – при смерти двух и более человек – срок составляет до 6 лет, а запрет на профессию – до 3 лет.

Однако, что важно, эта действующая редакция статьи 317 УК – совсем свежая. Последние по времени поправки были внесены законом от 19.04.2024, и наказание ими смягчено. Любопытно, что на год по каждой части: два года тюрьмы вместо трех в старой редакции УК – за тяжкий вред, четыре вместо пяти – за смерть, шесть вместо семи – за смерть двух человек и более. За причинение же средней тяжести вреда здоровью штраф был снижен с 200 до 100 МРП и арест – с 50 суток до 30 (еще раньше он был уменьшен с 60 суток).

Как видим, постепенно идет гуманизация в этом вопросе. Правда, как нетрудно предположить, ее темпы не удовлетворяют медицинскую общественность. Напомним, что при обсуждении упомянутых поправок (Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения") законодатель предлагал вовсе исключить из УК статью 317. На том основании, что эти нормы дублируют (частично) уже существующие.

А именно, следующие статьи УК:

104. Причинение смерти по неосторожности

106. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

107. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью

114. Неосторожное причинение вреда здоровью

117. Заражение венерической болезнью

118. Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

119. Оставление в опасности

Избыточная строгость и зарегулированность законодательства в данном вопросе, говорилось в сопроводительной таблице к законопроекту:

"Способствует снижению мотивации врачебных кадров в совершенствовании профессиональных навыков вследствие высоких рисков при выполнении медицинских манипуляций и ведет к их оттоку из отрасли. Тем самым, в отрасли возможно снижение количества компетентных специалистов, что в целом не может не отразиться на системных показателях таких как заболеваемость, ухудшение демографической ситуации, смертность населения. А эти факторы в свою очередь, с учетом пп.2) и 4) пункта 1 статьи 6 Закона РК "О национальной безопасности Республики Казахстан" относятся к основным угрозам национальной безопасности".

Однако статью 317 УК все-таки не исключили – лишь немного смягчили наказание. Насколько это логично? Так, например, в УК есть статья 104 "Причинение смерти по неосторожности". Однако существование такой статьи не стало препятствием для формулирования отдельной нормы в части 3 статьи 345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

В том случае это сделано для усиления наказания (с 3 лет лишения свободы по статье 104 до 5 лет по статье 345) как раз для распространенных, к сожалению, случаев ДТП со смертельным исходом. С той же целью – усиления ответственности (теперь: с 3 до 4 лет) – разработана и статья 317 УК.





Другое дело, насколько справедливо ставить в один ряд естественные профессиональные риски в работе медиков и повышенную опасность ТС?

Напомним, в уголовном праве существует понятие обоснованном риске. В частности, в УК РК есть статья 36:

"Не является уголовным правонарушением причинение вреда… при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями…".

Данное оправдание применяется в деятельности разного рода спецслужб, охранном бизнесе, в военном деле, в спорте (негласно, правда) и, разумеется, в медицине. В развитие этого понимания вышеупомянутым законом с поправками в законодательство добавляется следующая дефиниция:

"Медицинским инцидентом является событие, связанное с оказанием медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента".

Ключевые слова здесь – "соответствие со стандартами". Если врач соблюдал правила, а пациент все равно при (после) операции умер, то это "отклонение от нормального функционирования организма". Медицинский инцидент – не врачебная ошибка (это понятие, впрочем, в новеллах решили не использовать), не страховой случай, а просто… событие, объективный характер которого не позволяет считать его уголовным правонарушением.

Короче, никто не виноват.

Так что доказать вину – даже в форме неосторожности – в медицине непросто в силу, если угодно, природы этой деятельности. Даже если речь идет о таких анекдотических примерах, что приведены в начале статьи.

Предположим, криворукие хирурги-интерны "забыли что-то" в брюшной полости в ходе аппендэктомии. Скорее всего, симптомы ошибки появятся еще до выписки, и дело закончится повторной операцией (реальный случай). Срок нетрудоспособности продлится на неделю, максимум – две, а этого недостаточно для уголовного дела по статье 317 УК. Как, впрочем, и по любой другой.

Из этого не следует, конечно, что в отношении горе-врачей нельзя добиться справедливости. В случае причинения какого-либо вреда лучше проконсультироваться с адвокатом на тему, есть ли судебные перспективы у уголовного дела. И если да – подать заявление в правоохранительные органы.

Помимо всего прочего, у этого шага будет еще одна цель. Хотя заявление вы подадите на действия физических лиц, то есть врачей, наверняка в том, чтобы замириться, будет заинтересовано и медучреждение. Зачем им подмачивать репутацию? Как они там будут между собой разбираться по деньгам, неважно: главное, что медики – в соответствии со статьей 32 УПК и частью 1 статьи 68 УК – в ходе примирения загладят причиненный вред.