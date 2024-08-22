Можно ли подзаряжать электромобили в паркингах, гаражах и на стоянках у дома
Сердцем электромобилей является тяговая аккумуляторная батарея, которую надо регулярно подзаряжать. При фактическом отсутствии в масштабе страны специализированных станций людям приходится это делать самостоятельно – благо приобрести автомобильную зарядную станцию вполне доступно.
Однако вправе ли казахстанцы это делать? Да, но только в период с 31 августа по 18 сентября 2024 года. Такой вот краткий миг между прошлым и будущим.
Дело в том, что ранее подзарядка нарушала (и нарушает) Правила пожарной безопасности. После – будет нарушать новеллы в Закон РК "Об электроэнергетике", когда они вступят в силу. В первом случае нарушителям грозит административный штраф по статье 410 КоАП, во втором – тоже штраф, только больше (по статье 300 КоАП). Но – к деталям.
Итак, действующие Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022, содержат пп. 5) пункта 1080 следующего содержания:
"В боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта не допускается… подзарядка аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, а также в неприспособленных для этих целей помещениях".
Ответственность за нарушение по статье 410 КоАП "За нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности" для физических лиц – 5 МРП на первый раз и 10 МРП за повторный случай в течение года.
Разумеется, подобный нонсенс давно возмущал владельцев электрокаров. Где в таком случае подзаряжать электромобиль?! Кроме того, очевидно было несоответствие этого устаревшего правила (очевидно, предназначенного для "старых добрых" АКБ) и реальной "опасности" от подзарядки современных литий-ионных – и особенно литий-железо-фосфатных – батарей. Пожар от последних может возникнуть примерно с такой же вероятностью, что и зарождение жизни от удара молнии.
В результате справедливой критики – Zakon.kz в этой общественной кампании также участвовал, опубликовав статью – МЧС изменила Правила пожарной безопасности. Благодаря поправкам от 15.08.2022 пп. 5) пункта 1080 Правил звучит теперь так:
"В боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта не допускается… подзарядка аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, а также в неприспособленных для этих целей помещениях, за исключением электромобилей".
Три слова добавили. Введены в действие новеллы будут 31 августа 2024 года.
Однако при этом был принят другой НПА, благодаря которому штраф за подзарядку аккумулятора сохранился – и даже увеличился. Речь идет о Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей" от 18.07.2024. В силу же он вступит 18 сентября.
Поправки вносят в Закон "Об электроэнергетике" (пп. 30-1 пункта 1) следующее определение:
"Электрозарядная станция – электроустановка, предназначенная для зарядки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями".
И, оговорив это, законодатель дополняет закон "Об электроэнергетике" статьей 9-5, в пункте 4 которой говорится:
"Потребление электрической энергии электрозарядными станциями не относится к бытовому потреблению".
Из чего следует, что владельца электромобиля, который заряжает аккумулятор, подключаясь к электросети дома (а за эту электроэнергию он платит именно как бытовой потребитель), можно привлечь к административной ответственности по статье 300 КоАП "Нарушение… установленных режимов энергопотребления". Штраф для физических лиц – 15 МРП, а если авто решили подзарядить на стоянке офиса (и контора относится к субъектам крупного предпринимательства) – 200 МРП.
Понятно, почему приняты новеллы. Государство заявляет, что поддерживает людей, сделавших прогрессивный выбор в пользу электрокаров – и даже принимает соответствующие законы, прописав в них всевозможные льготы и преференции для таких автолюбителей.
Но одно дело – принять законы, а другое – создать сопутствующую инфраструктуру. С последним проблемы.
Например, поправками в Закон РК "О дорожном движении" (новая статья 42-2) предусмотрено создание для владельцев электромобилей специальных стоянок с параллельной зарядкой тяговых аккумуляторов:
"Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы и районов (городов областного значения) по согласованию с территориальными подразделениями уполномоченного органа обязаны организовать специально отведенные места для стоянки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, предназначенные для оборудования электрозарядными станциями, обозначаемые дорожными знаками и дорожной разметкой".
Из чего становятся понятны замыслы законодателя: государственный масштаб, цивилизованный порядок, идеальная картина мира с дисциплинированными налогоплательщиками, без кустарщины и бизнес-подполья... Но проблема в том, что вот это слово "обязаны" не ликвидирует волшебным образом, в одночасье, существующий дефицит электрозарядных станций. Поэтому люди будут вынуждены, как и сейчас, заряжать тяговые аккумуляторные батареи самостоятельно.
А значит, с одной стороны, призывая людей приобретать электромобили, с другой стороны, их практически автоматически записывают в нарушители. Но существует "мораторий": с 31 августа по 18 сентября, когда за подзарядку электрокаров в "боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей" и т. п. автолюбителям ничего не грозит.
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